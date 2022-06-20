個申上國立大學 父母要求考更好學校！她內心煎熬寫信網友暖回

今年高中生大學個人申請6月15日已放榜，逾一萬個缺額，較去年增加四千個，創下近四年新高，頂大也未招滿，包括台大、清大近兩百個缺額，成大近三百個。一名女高中生在臉書匿名發文，表示申請上了自己還算滿意的國立大學，卻被父母要求準備7月的分科測驗、再考更好的學校，讓她相當無奈卻也不敢反駁。

一名高中生在臉書粉專《靠北中女中》匿名寫了一封信給父母，提到本來雙親承諾就讀女中就讓她自選想念的大學和科系，且當初要求的標準是「國立」大學，她也達成了，「怎麼現在個申上了我算滿意的國立大學，卻一直被打槍？被叫去考分科、被要求考更好的學校、選更有出路的科系...」。

原PO表示不斷被父母詢問「這個科系怎麼樣」、「要不要試試某某科系」以及「你不是喜歡XX嗎？那某科系呢？」她坦言自己早就看過、比較過不少資料，但她也不敢一直反駁、打槍爸媽說不，深怕會被說太挑。

貼文字字句句感受得出該學生的心累和煎熬，引起不少過來人提供建議，「如果有明確想法，對自己挑一點應該是沒關係的，因為那是你的人生，不是父母的」、「試著為自己勇敢一次吧，不要後悔就好」、「不得不說大人有些選擇是有考慮的，我選擇自己所愛的科系，但出社會後才了解到這個科系賺錢很難」，也有家長表示「給孩子適當的選擇權是能夠讓他們自我成長的好機會」。