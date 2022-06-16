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獨／喜考上台大當天驚聞父癌末 中山女高畢業生恐放棄惹心疼

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
楊上萱的父親被診斷口腔癌四期，她必須長時間在父親身旁照料起居。記者李定宇／攝影
楊上萱的父親被診斷口腔癌四期，她必須長時間在父親身旁照料起居。記者李定宇／攝影

中山女高畢業的楊上萱，去年8月考上台大醫技系，放榜得知消息喜不自勝，中午與父親醫院看診時，竟得知父親口腔癌末期讓她晴天霹靂，楊父現必須以鼻胃管餵食，因家境清寒父親無人照料導致上萱面臨休學困境，好不容易擠入台大卻將無法順利就學，愛心推廣協會呼籲社會協助上萱度過困境。

現年僅19歲的楊上萱，從小父母離異陪伴著父親與妹妹長大，家境清寒連補習都因沒錢而停止，但她用功勤學，上課主動發問、也願意花時間自學，在沒有經濟支援情況下，她仍考上知名的中山女高，去年8月末代指考透過努力自學更拿下496分（加權後）考上台大醫技系，成績相當優秀。

上萱在中山女高開心度過3年，照片仍留下她青春甜美神情。而去年8月台大放榜，她得知上榜相當興奮，當天也因父親表示牙齒流血多日共同前往醫院檢查，但醫生竟告知父親已口腔癌4期，一天之間生活大翻轉，心情從雀躍墜入谷底，目前父親生活已無法自理，也必須倚靠輪椅活動。

愛心協會日前前往上萱家探視，雖不至於家徒四壁，但牆壁上壁癌、老舊家具及昨夜剩菜，還有四處堆放護理用品，透露著這家人目前正過著辛苦日子。家中除了上萱外，還有奶奶、父親及妹妹，一家4人靠著這間老舊公寓努力生活。

今年上萱的父親病況不佳，目前僅能靠鼻胃管餵食、雖意識清楚但已無法說話，生活必須有人協助，因疫情緣故上萱還能在家照顧父親，但因經濟因素，她面臨必須休學困境。在與上萱對話之間，可感受到她對於學業的熱愛，但放下父親病況又是她生命無法承受之輕，生活的無奈在上萱身上展露無遺。

上萱說，由於從小家庭經濟狀況不佳，奶奶年事已高無法工作，現在父親罹癌更是雪上加霜，父親腫瘤開刀醫藥費壓的他們全家喘不過氣，「其實我真的很想繼續念書，但我能怎麼辦？」休學後有時間去打工，至少還能補貼家裡一些費用。很希望有足夠費用可請看護照顧父親，就不必中斷學業。

「這女孩子很孝順也努力讀書，休學太可惜了啦！」樓下鄰居說，上萱身在這樣清寒家庭還能考上台大，可見上萱有多努力聰明，若她休學不能繼續念書，實在非常可惜。

目前上萱透過全民愛心推廣協會尋求經濟支援，但無法解決長期困境，協會理事長廖宜琨表示，協會獲知上萱家境後，已主動提供小額協助，但協會捐款不穩定，僅能解決燃眉之急，呼籲善心人士若能夠協助上萱完成學業，可與協會聯繫提供幫助。

楊上萱（紅帽者）就讀中山女高時，開心的校園生活令她展現甜美笑容。圖／楊上萱提供
楊上萱（紅帽者）就讀中山女高時，開心的校園生活令她展現甜美笑容。圖／楊上萱提供

台大 中山女高

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