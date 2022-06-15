大學申請暨繁星推薦 港明高中醫、牙系21人次
台南西港港明高中港明高中今公布大學申請暨繁星推薦，共超過350人，超過7成錄取，學校說，包括台、清、交、成、政、中字輩等加上台科大、北科大上榜者超過100人，醫牙學系21人次，成績為南部私校之冠。
港明表示，醫牙學系榜單亮麗，包括國立陽明交通大學醫學吳振齊、長庚大學醫學系符芷暄、長庚大學中醫學系侯品岑、台北醫學大學醫學系郭政岱、吳振齊、符芷暄、台北醫學大學牙醫學系江逸羣、梁又方。
高雄醫學大學醫學系林以軒、吳振齊，馬偕醫學院醫學系黃欐珺，中國醫藥大學醫學系施廷蓁、符芷暄、中國醫藥大學牙醫學系江逸羣、中山醫學大學醫學系吳振齊、國防醫學院醫學系陳姸希、許淯棋、郭政岱、吳振齊、李楊頡、符芷暄。
學校指出，除醫牙學系榜單亮麗，台灣大學熱門科系榜單亦達7人次，包括台灣大學會計系李宥萱、楊靜、獸醫學系蔡玟雅，經濟學系楊靜、公共衛生學系楊靜、心理學系蔡玟雅、農藝學系楊梓妤。
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