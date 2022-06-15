大學申請放榜 南光高中醫、牙學系3人國立大學118人次

大學個人申請入學今天放榜，台南新營南光高中，有3名學生錄取醫學院、牙醫學系，共有118人次上國立大學，總錄取率近8成，再度交出亮眼成績單。

南光高中說，118人次國立大學名單，涵蓋台、清、交、成等名校，錄取私立大學有210人次，國防及軍警院校已錄取21名。

學生黃承宇錄取高雄醫學大學醫學系、陳睿澤中國醫藥大學中醫系，郭宇恆除錄取國防醫學院醫學系、牙醫系、申請入學也錄取北醫牙醫系，在校參加熱音社，熱愛歌唱，學科能力競賽化學科成績表現優異。

學校說，黃承宇是初中部直升生，在學期間積極參加各類活動，從全國物理探究實作競賽、英語話劇男主角、籃球比賽到熱音社樂團表演皆表現卓越，一直以醫學系為目標，這次如願以償。

也是直升生的羅鈺婷，錄取彰化師範大學國文系，學測59級分雖讀自然組，但對文藝活動有相當大興趣，高一時參加「校刊社」並於高二創辦「辯論社」，也曾榮獲第二十屆全國高中台灣「人文獎」殊榮，亦是作文比賽的常勝軍，曾以醫牙為目標，然父母皆在教育界服務，最後以彰師大為目標。