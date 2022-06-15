個人申請頂大缺額數逾百個 台大分析二大主因

111學年度大學申請入學管道統一分發結果今天公告，今年缺額數達1萬294個，較於去年大增6265個。國立台灣大學、成功大學等缺額數目破百。大學分析，應是受到今年學測數A較難影響，頂大部分科系設有數A頂標或前標的門檻，今年高分群少，部分考生第一階段就未通過，再者，則評估受到疫情趨緩影響，優秀的考生選擇出國就學。

甄選會今天公告個人申請入學管道相關數據，今年缺額數目相較去年大增至破萬，若觀察各大學情況，今年台大缺額176個、招生名額使用率89.94%；成功大學缺額298個、招生名額使用率77.49%；清華大學缺額193個、招生名額使用率83.94%；陽明交大缺額202個、招生名額使用率80.50%。除了陽明交大因併校沒有去年統計數據外，其他三校招生名額使用率均比去年低。

台大註冊組組長李宏森表示，今年學測數學A難度高，部分科系設有數A需達頂標或前標的門檻，以致於很多學生在第一階段時就未通過，進入第二階段的學生數目自然較少。再者，台大也詢問未參加第二階段甄選的考生，不少考生都決定隨疫情趨緩出國讀書。

李宏森說，去年和前年受到疫情影響，部分學生選擇續留台灣就學，因此缺額數目也較低。今年缺額數增，評估是部分考生欲出國，才讓缺額數恢復到前幾年較高的狀況。

另外，李宏森也指出，資通訊相關科系外加名額增加也衝擊到其他科系招生，若學生數學能力達標，考量未來發展前景等，便往資通訊相關科系移動，今年如工管系、生農學院部分科系都有缺額。

成大教務長王育民則指出，今年缺額數高，主要原因為招生名額增加269個，但總報名數減少4072人，因此各校缺額都比去年增。至於成大缺額今年亦較多，評估是名額擴增太多或是各系備取數不足。又今年數A較難，學生若成績達標便選擇高填，但高分群競逐頂大的學生人數有限，最終志願也只能選一校就讀，評估成大缺額較多應是受重複錄取影響。