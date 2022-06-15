快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

個人申請頂大缺額數逾百個 台大分析二大主因

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學申請入學統一分發放榜，台灣大學、成功大學等缺額數目破百。本報資料照片
大學申請入學統一分發放榜，台灣大學、成功大學等缺額數目破百。本報資料照片

111學年度大學申請入學管道統一分發結果今天公告，今年缺額數達1萬294個，較於去年大增6265個。國立台灣大學、成功大學等缺額數目破百。大學分析，應是受到今年學測數A較難影響，頂大部分科系設有數A頂標或前標的門檻，今年高分群少，部分考生第一階段就未通過，再者，則評估受到疫情趨緩影響，優秀的考生選擇出國就學。

甄選會今天公告個人申請入學管道相關數據，今年缺額數目相較去年大增至破萬，若觀察各大學情況，今年台大缺額176個、招生名額使用率89.94%；成功大學缺額298個、招生名額使用率77.49%；清華大學缺額193個、招生名額使用率83.94%；陽明交大缺額202個、招生名額使用率80.50%。除了陽明交大因併校沒有去年統計數據外，其他三校招生名額使用率均比去年低。

台大註冊組組長李宏森表示，今年學測數學A難度高，部分科系設有數A需達頂標或前標的門檻，以致於很多學生在第一階段時就未通過，進入第二階段的學生數目自然較少。再者，台大也詢問未參加第二階段甄選的考生，不少考生都決定隨疫情趨緩出國讀書。

李宏森說，去年和前年受到疫情影響，部分學生選擇續留台灣就學，因此缺額數目也較低。今年缺額數增，評估是部分考生欲出國，才讓缺額數恢復到前幾年較高的狀況。

另外，李宏森也指出，資通訊相關科系外加名額增加也衝擊到其他科系招生，若學生數學能力達標，考量未來發展前景等，便往資通訊相關科系移動，今年如工管系、生農學院部分科系都有缺額。

成大教務長王育民則指出，今年缺額數高，主要原因為招生名額增加269個，但總報名數減少4072人，因此各校缺額都比去年增。至於成大缺額今年亦較多，評估是名額擴增太多或是各系備取數不足。又今年數A較難，學生若成績達標便選擇高填，但高分群競逐頂大的學生人數有限，最終志願也只能選一校就讀，評估成大缺額較多應是受重複錄取影響。

科系 數A 陽明交大 台大

延伸閱讀

申請入學台大成大缺額破百 3校招生名額使用低於5成

申請入學醫學系缺額達117個 台大、成大醫均未招滿

個人申請面試是選才關鍵 台大政大無科系改採應變方案

個人申請疫情方案評分占比異動 大學：僅2情況才適用

相關新聞

個人申請頂大缺額數逾百個 台大分析二大主因

111學年度大學申請入學管道統一分發結果今天公告，今年缺額數達1萬294個，較於去年大增6265個。國立台灣大學、成功大...

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘。

111分科測驗／不考數乙！數甲重點一次看 學測數A創「10年最難」

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘

111分科測驗／自然科重點整理讀懂圖表 學測曾考mRNA疫苗、諾貝爾化學獎

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘...

嘉中偏鄉生鎖定念資工 「不受距離限制」錄取陽交大

大學個人申請分發結果今天公布，嘉義高中包括先前繁星推薦榜單，國立大學錄取率達6成；普通班葉致宏家住嘉縣鹿草偏鄉，認為靠1...

國立中興高中大學申請217人上榜 錄取率逾73%

大學申請入學今早放榜，國立中興高中不含繁星計畫，共錄取264人，其中國立大學院校含科大、軍警達103人，國立大學比起去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。