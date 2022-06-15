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竹南高中入學申請表現佳 雙胞胎兄弟大學也選同校系
大學申請入學今天放榜，國立竹南高中今年經由這管道升大學成績優異，有212名學生上榜，其中鍾坤達透過願景計畫錄取政大法律系、黃頎敉錄取國立成功大學數學系，成為今年竹南高中申請入學指標學生，另外還有2對雙胞胎也有理想表現，傳為佳話。
竹南高中表示，今年校內的數理班繁星入學錄取20人、申請入學10人全數錄取；生醫班繁星入學錄取7人、申請入學14人錄取；語文班繁星入學錄取16人、申請入學15人，3個班共錄取國立大學49人。
校方說，鍾坤達透過願景計畫錄取政大法律系，他來自單親家庭，媽媽是越南新住民，平日在越南攤位打工，工作較不穩定，坤達也要負擔部分家務，雖身為特殊境遇家庭的新住民子女，他求學過程雖身處逆境，但努力向上，校內成績優異且積極參與校外活動，擔任過社團重要幹部，期待修業翻轉人生，未來回饋鄉里社會。
竹南高中表示，今年畢業生有2對雙胞胎，其中張立辰、張立霖畢業於頭份國中，入學成績2A3B，在高中3年努力錄取理想校系，兩人分別錄取4所國立大學正取、2所國立備取，最後都選擇國立彰師大電子工程學系，將繼續在大學一同學習。
第二對雙胞胎來自大西國中，哥哥黃頎敉和弟弟黃頎領分別就讀校內的數理班與化工科，黃頎敉對數學產生濃厚興趣，學測數學科數A，為全年級最高，申請通過4所國立大學數學系，最後選擇心目中的第一志願國立成功大學數學系，希望將來可成為數學老師，弟弟黃頎領統測成績503分／60級分，有 望錄取國立台北科技大學。
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