嘉中偏鄉生鎖定念資工 「不受距離限制」錄取陽交大

大學個人申請分發結果今天公布，嘉義高中包括先前繁星推薦榜單，國立大學錄取率達6成；普通班葉致宏家住嘉縣鹿草偏鄉，認為靠1台電腦或手機就能學寫程式、軟體，不受距離限制，鎖定志向讀資工，更架設網站，錄取陽明交通大學的旋坤揚帆招生甲組。

嘉義高中表示，今年申請分發含繁星推薦，錄取醫學、牙科系20人，台清交成政等頂大62人，不只考取熱門的醫牙科系，電機、電子、資工等IT產業科技人數激增共57人，可看出學生漸突破傳統思維。

考取4科滿級分的科學班吳惠雯，錄取台大醫學系，她說，覺得醫生是需要持續精進職業，也曾有好的就醫經驗，從國中就立志當醫生，希望未來讓病人依賴。

科學班黃鈵棋錄取北醫醫學系，表示另有正取其他學校電機系，但認為北醫有跟電資科系合作課程，未來醫療結合AI等科技也是趨勢，來達更好醫療效果。

普通班的葉致宏家住鹿草鄉，較偏僻且家境普通，他考取嘉中上銜接課程時，被老師激發學寫程式，也體會到1台電腦或1支手機就能學資訊軟體，不受距離限制，高一立志願讀資工，上下學搭車通勤1小時，都利用時間研究演算法等，更參加程式競賽，錄取陽明交通大學的旋坤揚帆招生甲組。