武陵高中至少20人上醫科 他感謝父母「沒逼讀電機系」

各大學申請入學陸續放榜，桃園市立武陵高中已有2名學生錄取台大醫學系，加上其他學校，預估至少有20名學生錄取醫學相關科系，打破歷年升學紀錄。

數理資優班學生郭祐維從國三開始對生物學產生興趣，此次學測考6科，雖在國文科掉了1級分，但以因在校期間參與生物讀書會、相關比賽獲教授青睞，錄取台大醫學系。他笑說，雙親都是念電機工程，感謝父母沒有逼他念電機系。

就讀科學班的雙胞胎兄弟檔潘維宏及潘維安出身牙醫世家，從小耳濡目染下，決定跟隨父母腳步從醫。兄弟倆平時互相切磋課業，一起下圍棋、打桌球紓壓，在校成績優異名列1％。這次哥哥6科滿級90級分，為全國最高分；弟弟也不遑多讓，6科拿下89級分，不過潘維宏之後選擇資源豐富的陽明交通大學醫學系，潘維安則申請長庚大學醫學系，從小同班的2人笑稱終於「分道揚鑣」。

在校擔任熱音社長的陳楷勛以4科58級分，申請上台大材料科學與工程學系。他坦言，讀書是枯燥乏味的事情，感謝母親開明，讓他參加熱音社做自己，最後也以成績證明，玩社團也能兼顧學業。

排球隊長陳杰恩以4科59級分，申請上台大物理學系。他每學期都保持班級前3名，也以身作則，顧好課業也顧好團隊，成為球隊學習表率，更獲選武陵風雲人物，上大學後盼能進入校隊繼續打排球。

語文資優班學生游騰翔，高一無意間聽到林強的「向前走」後，逐漸對台語產生興趣，從不太會講到能對談如流，更和朋友架設網站、創辦Instagram帳號「玩轉攻臺藝」推廣本土語言，從繪圖到文字說明均一手包辦，順利申請上台大歷史學系的他，未來也希望自己成為「台灣文化的推廣者！」