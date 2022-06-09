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台南一中110人次上台大 應屆13電機2醫學系

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學入學申請，台南一中110人次上台大，13人上電機工程學系。本報資料照片
大學入學申請，台南一中110人次上台大，13人上電機工程學系。本報資料照片

今年大學申請入學將在15日放榜，連日來各大學都已陸續放榜，台南一中有110人次上台大，有2人上醫學系、13人上電機工程學系，另有去年及前年畢業校友3人上台大醫學系，成績亮眼。

台南一中校長廖財固表示，往年該校學生在分組時選第3類組較多，但近2年來有轉變，選第2類組多於第3類組，以往學生讀生醫較多，但近年來就業市場轉向半導體等科技產業，而且薪水高，讀理工學生增多可能與此有關，今年應屆畢業生普通班，第3類組5班、第2類組8班。

今年申請台大電機、資工系學生多，其中電機最多人，有13名學生正取，另有2人上台大醫學系，而畢業校友也有3人錄取台大醫，但是否有更多校友錄取台大醫，放榜後才能知道。資訊工程有16人正取或備取，其中有10人經聯合分發後已錄取較高志願正取，如選擇讀電機系等。另錄取土木工程、機械、材料科學人數也多，秘書林皇德表示，這兩天選填志願，15日放榜，才能知道學生想讀的學系。

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