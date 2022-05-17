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雲林偏鄉吳瓊文熱愛文學 考上台大又榮獲全球文學獎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
四湖鄉文生中學吳瓊文（中）熱愛寫作，以優異寫作成績考上台大中文系，更榮獲全球學生文學獎殊榮。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉文生中學吳瓊文（中）熱愛寫作，以優異寫作成績考上台大中文系，更榮獲全球學生文學獎殊榮。記者蔡維斌／翻攝

四湖鄉文生中學高三生吳瓊文，家境清寒和越南籍媽媽相依為命，熱愛文學寫作的她，心思縝密，情感豐富，校內外作文賽得獎連連，本月初參加「全球華文學生文學獎」，榮獲散文組第3名，更以希望入學申請通過台大中文系，如願走進她的文學人生。

吳瓊文得獎作品「不願只伸出1隻手」，以住家古老三合院左廂房被拆除的心情轉換為寫作背景，將觸角延伸到現實生活中許多難以改變的現實和無奈，最後她以「我們不能改變已成定局的事態，若你們不願只伸出1隻手，在人間還有遺憾，那另1隻手，我伸」作為經典結語，贏得評審的青睞，為雲林摘下首座全球學生文學獎獎座。

小學成績平平，更不懂文學世界的美，吳瓊文在越南籍母親堅強性格熏陶下，以及清寒家境練就她對週遭事物的敏銳觸覺，文生中學校長呂松林將她帶進新的學習環境，初上國中一篇讀書心得，流暢表達心思，尤其常在週記中紓發心情，文筆突出，字句致情，令導師張雅婷與國文老師凃品卉嘆為觀止。

國二時吳瓊文父親因病過逝，母親靠零工獨攬家計，生活愈發艱困，沒錢買手機，只能以閱讀和圖繪替代手機，滿足自己愛玩的心情，無心插柳，讓她愛上寫作和繪畫。

一篇篇請書心得和週記，是她唯一揮灑心情的舞台，在啟萌老師凃品卉指導下，鼓勵她參賽，使她寫作精進，難得的是她主動規範每周一篇作品，交給老師修改，並從比賽中檢討自己作品優缺得失，因而成為雲林作文賽的常勝軍。

吳瓊文去年11月參加希望入學甄選，以優異的文學創作順利考進台大中文系，成為今年全鄉唯一的台大人，最近更參加「全球華文學生文學獎」榮獲散文組第3名，榮登世界文學殿堂，雙嘉臨門，她將展翅飛向夢想中的文學人生。

「大量閱讀可啟發心智更是寫作之母」吳瓊文說，閱讀中自我辯思，讓心靈與文字對話，吸取寫作的養分，是學習創作的要領；因出身窮鄉小村，未來除持續寫作，更想要在家鄉推廣文字教育，傳達文字的力量。

簡單而偉大的心志，不想讓窮鄉再留下遺憾，如她的經典結語「那另1隻手，我伸」，校長呂松林也讚嘆人生際遇的巧妙，當年可愛小鴨如今已變天鵝。

四湖鄉文生中學吳瓊文熱愛寫作，以優異寫作成績考上台大中文系，更榮獲全球學生文學獎殊榮。記者蔡維斌／翻攝
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四湖鄉文生中學吳瓊文熱愛寫作，以優異寫作成績考上台大中文系，更榮獲全球學生文學獎殊榮。記者蔡維斌／翻攝
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