迎戰大學個人申請面試 眼神很重要！口罩下協助說話

大學入學個人申請第2階段面試19日至6月5日展開，今年學生最好奇與緊張的是的是學習歷程檔案的評分與標準，老師也常被學生問到這個問題，隨著疫情嚴峻，學生也更為緊張，深恐確診、被匡列。老師建議留意系所最新訊息，面談時切忌沉默，面談時切忌沉默，口罩下用眼神來協助說話。

台南一中教務主任何興中表示，大學端針對學習歷程檔案的評分標準也是且戰且走，也有大學來學校參考較優的學習歷程檔案，以作為評分參考，因是第1年實施，連大學端也都在琢磨中。他提醒學生，檔案中有勾選給大學的部分，就要加深加廣，做好準備，誘導老師提問，展現優勢。

台南女中教務主任胡瑞原說，過去是備審資料，集中在1個半月完成，現在改為學習歷程檔案，壓力分散到2年半，面試前對於國際局勢、疫情發展以及與科系相關事項都要去了解，做最好的準備。

台南女中老師李宜芳多年來指導學生面試技巧，她說，新冠肺炎疫情已經兩年多，大家也習慣戴口罩說話，在面試中要把握用眼神展現自己的誠懇與自信，用眼睛來協助說話。

她建議，學生在面試時所要展現的是「不在迎合教授，而是我是適合念這個科系的人選」，自信、誠懇的眼神就會訴說出來，也會加分。

她表示，目前大學對於入學個人申請，書面審是一批，面試又是一批，因此在面試時，不要以為教授看過自己的學習歷程檔案，就把面試的教授當作是陌生人，用「我想讓你們知道我」來應對。

隨著疫情嚴峻，確診人數愈來愈多，被匡列的也更多，各系所也都會因應疫情有調整措施，面試前一定要留意系所的訊息，若有問題就主動和系所聯絡，展現自己的負責任也為自己爭取權利。

台南一中老師何俊昌建議要參加第2階段面試的學生，在自我介紹與選系動機上，能準備兩種時間長度 (3分鐘及5分鐘)版本，以因應臨場隨機狀況。熟悉講稿內容、搭配適當肢體語言，以講故事的方式呈現，切記不要流於背稿照本宣科。另注意講話的音量和語速，可找同學、家人或老師多做相關練習 (需計時)，從中修正缺失。

面試問題大致區分為高中學科、大學專業以及人格特質，建議學生以準備大考的心態瀏覽高中學科（尤其是對應大學科系的相關學科)，並能有條理的講述重點與表達學習心得。大學專業部分須關注科系網頁資訊，連結相關時事，預測可能問題做對應準備。

學生勾選給各大學科系的學習歷程檔案，目的在展現學習過程與成果，並推銷自己給大學。須詳細檢視檔案內容，並試著加深加廣，以應付可能的針對性深度問題。面對未知且無標準題型的面試，須強化心理素質，以誠懇、謙虛、自然的心態應對，若被指正也能有勇氣承認缺失。沉默是面談大忌，表達想法理念是與社會溝通的第一步，不論結果好壞，都會帶給學生有意義的人生養分。