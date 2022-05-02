加考數乙有進度 國、英何時恢復？ 招聯會這樣說

新課綱首屆分科測驗（前身為指考）即將在7月11、12日登場，卻因不考國文、英文、數學乙，只好回頭改採學測成績，卻遭高中師生詬病學測是「一試兩用」，但今年學測數學A爆難，大考中心也坦承命題「不如預期」，導致考生若學測沒考好，也難透過分科測驗翻身，反而走上「一試定終身」的回頭路。

招聯會執行秘書王文俊今天表示，日前召開大學教務長工作小組會議，邀請高中代表、大學代表評估高中選課規畫、修課學習情形，之所以研擬114學年才恢復，是為了不影響目前入學高中生權益，以及大考中心的命題規畫。

一名有參與招聯會討論的大學教務長表示，重要考招制度改變需三年前公告，因此工作小組討論後支持在分發入學考試加回數乙，對應申請入學的數B，應是114學年才會施行。換句話說，只有今年九月入學後的高一新生，才有機會在分科測驗選考數乙。

至於國文、英文是否加考回分科測驗？王文俊今晚受訪表示，目前暫時還未討論，不過他也說上次會議有教務長提及此事，預計下次教務長工作小組會議來討論，會議時程未定。但他強調，今年八月以前一定會定案，就怕再延誤下去連114學年度都來不及。

教育部長潘文忠先前受訪說，分科測驗確實有必要增考數乙，但增考影響學生學習，也須考量大考中心命題規畫時間，加上重大考試變革需於三年前公告等，教育部、招聯會將於今年考招作業結束後，研議數乙考科實施學年度。

潘文忠表示，會將請招聯會分析今年學測、分科測驗錄取分發情形，評估未來分科測驗恢復國、英的可行性。