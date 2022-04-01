個人申請一階成大醫科超越台大 學生焦慮填志願更保守

111學年大學個人申請公布第一階段結果，成大醫學系參採國、英、數A、自然門檻為59級分，追過台大醫學系58級分。成大分析，應是台大醫科今年招生名額較多，教育團體則表示，由於今年數學A較難，不少學生考差進而覺得沒有優勢，因此選填志願傾向保守。

成大醫學系個人申請第一階段參採國、英、數A、自然門檻59級分，追過台大醫學系58級分。又根據統計，台大醫學系今年於個人申請提供50個招生名額，共計209人報名；成大名額則為40個，共計273人報名。

成大教務長王育民分析，今年數學A滿級分人數確實較少，加上台大的招生名額也比成大多10個。但整體而言，醫學系58到60級分學生不會有太大差距，對學校來說都是收到很好的學生。對考醫學系的學生而言，最後的目標就是考到醫師執照，只要考上國內醫學系，受到的訓練應不會差太多。

升學輔導專家藍天予表示，學生可能考量到台大醫學系不論之後的二階筆試、化學實驗等都較困難，若想於個人申請階段就有學系可讀，就必須於選擇上做出取捨。

全中教秘書長許麗吉則說，今年家長、學生的焦慮感都很深，加上近年申請入學名額逐年提升、考試分發名額逐年減少，再加上今年申請入學放榜日與分科測驗考試日期僅間隔20多天、試題難易度的穩定性差，今年又改採級分制計算成績，學生更容易擔心是否自己考試分發時優勢不如人，為了確保申請入學就能上，選填志願都傾向保守。

再者，許麗吉也說，學生也尚未得知，國文、英文以及數學A、B轉換為60級分時的成績，也無法判斷是否有優勢，所以多希望申請入學就能上。