分科測驗採60級分制 學測級分轉換4月7日開放查詢

大考中心今天公告111學年度分科測驗簡章，各科分數將有別以往改採60級分制，於最終分發入學階段，若校系參採學測成績則須從學測15級分轉換成分科測驗60級分制，大考中心系統預計4月7日上線，開放考生查詢級分轉換後的成績。

大考中心今天公告大學分科測驗簡章，有別以往的大學指考，今年分科測驗將採60級分制，若於分發階段參考學測成績的科系則需將學測級分數轉換為分科測驗級分，大考中心表示，將於4月7日上午10時起，開放考生查詢以60級分制表示的各科學測級分數，考生可至大考中心網站「學科能力測驗試務專區」或撥打電話語音02-23643677查詢成績。

至於15級分制的學測成績用於分發入學時該如何換算？大考中心說，以學測各科到考考生，取其1%考生平均原得總分，並取至小數點第二位，第三位則四捨五入，再除以60，之後取至小數點第五位，第六位則四捨五入，即可得出該科的級距。

舉例而言，如果學測某科到考為9萬9986人，則前百分之一考生為1000人。 假設該科分數最高的1000名考生平均原得總分為96分，則級距為 96/60 = 1.60000 。考生如果考0分，為0級分；考生高於0分，但低於或等於1.6分（1個級距）則為 1 級分；考生高於1.6分，但低於或等於3.2分（2個級距）則為2級分，依此類推。