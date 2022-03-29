5766張學測卷未簽名遭扣分 教長：分科測驗也擬扣1級

今年學測約11.6萬人報考，大考中心日前公布試場違規統計，共計5766張考考卷未簽名，其中一節未簽名者就達3996人，將因違規扣該科成績1級分。由於學測與分科測驗（前身為指考）成績連動，外界關注扣分如何換算，教育部長潘文忠今天表示，學測未依規定簽名者在分科測驗會以最小化的方式處理，1級分已是最小單位，希望將影響降至最低。

今年學測新增「簽名欄」，但日前大考中心統計，高達5766份試卷未簽名將被扣一級分，但大考中心並未公布未簽名人數。立法院日前舉行教育文化委員會，朝野立委持續關心學測簽名模式，國民黨籍立委林奕華質詢時更揭露，學測一節未簽名者就高達3996人。

林奕華進一步表示，兩節考試未簽則有448人；三節未簽名者128人；四節未簽名58人；五節未簽名28人；六節和七節未簽名則分別為15人和4人。若以一節未簽名3996人來計算，約佔所有考生的3.5%。

各界要求大考中心精進考生簽名模式，另也替首屆學測未簽名考生發難，由於學測是15級分制，分科測驗是60級分制，也讓外界擔心學測成績轉換後到分科測驗後，恐怕會被扣更多分數。

教育部長潘文忠今天出席活動接受媒體聯訪時說，大考中心預計3月底公告分科測驗簡章，大家也有明確共識，若學測未簽名將會以最低、最小化的方式來處理，讓未簽名考生所受的影響降到最低。他也說，若以分科測驗級分方式來看，1級分已是最小單位。但是否就是扣1級分，他並未證實。