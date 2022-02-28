「爸愛炫耀40年前讀成大電機」真的強？網神分析：錄取率5%的百分之一

民國83年「廣設高中、大學」教育改革措施推動，台灣教育歷經重大變革，大學如雨後春筍般開設，導致錄取率不斷攀升。日前，就有一位網友分享「爸爸很愛擺出一副得意洋洋的表情，講著自己40年前讀成大電機」的故事，但他卻一點也不明白當年讀成大電機到底是多厲害的事；文章曝光後掀起網友一陣議論，一面倒直呼「真的很強啊！」

這名網友在PTT發問「40幾年前讀成大電機很厲害嗎？」他透露自己的爸爸「很愛講自己40年前讀成大這件事，每次都得意洋洋的樣子，甚至覺得有點臭屁」；不只如此，原PO爸爸還告訴他「一線公司主管很多都是前段學校，台清交成和中字輩，沒有這個水準，在求職沒有優勢」，看得出爸爸對於學歷相當看重。

然而，原PO對於40年前考上成大電機到底有多厲害完全沒有概念，文章一出，就有網友分析當年有大學讀就是「前20%」了，「你爸讀成大電機應該快到頂了，如果有進竹科，現在肯定早就財富自由了」、「當時自然組率取率5%左右，成大電機又是5%之中的百分之一，確實厲害」。

也有人表示「以前沒有廣設大學， 所以錄取率沒有現在這麼誇張，當年可以考上真的很強」、「成大沒有很厲害，但成大電機蠻猛的，應該是除了醫學系之外分數最高的科系」、「不只念成大厲害，還能選電機才更猛，民國71年台灣的半導體根本還沒發展起來」。