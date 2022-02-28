快訊

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「爸愛炫耀40年前讀成大電機」真的強？網神分析：錄取率5%的百分之一

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣廣設大學導致錄取率維持高點。示意圖／本報資料照片
台灣廣設大學導致錄取率維持高點。示意圖／本報資料照片

民國83年「廣設高中、大學」教育改革措施推動，台灣教育歷經重大變革，大學如雨後春筍般開設，導致錄取率不斷攀升。日前，就有一位網友分享「爸爸很愛擺出一副得意洋洋的表情，講著自己40年前讀成大電機」的故事，但他卻一點也不明白當年讀成大電機到底是多厲害的事；文章曝光後掀起網友一陣議論，一面倒直呼「真的很強啊！」

這名網友在PTT發問「40幾年前讀成大電機很厲害嗎？」他透露自己的爸爸「很愛講自己40年前讀成大這件事，每次都得意洋洋的樣子，甚至覺得有點臭屁」；不只如此，原PO爸爸還告訴他「一線公司主管很多都是前段學校，台清交成和中字輩，沒有這個水準，在求職沒有優勢」，看得出爸爸對於學歷相當看重。

然而，原PO對於40年前考上成大電機到底有多厲害完全沒有概念，文章一出，就有網友分析當年有大學讀就是「前20%」了，「你爸讀成大電機應該快到頂了，如果有進竹科，現在肯定早就財富自由了」、「當時自然組率取率5%左右，成大電機又是5%之中的百分之一，確實厲害」。

也有人表示「以前沒有廣設大學， 所以錄取率沒有現在這麼誇張，當年可以考上真的很強」、「成大沒有很厲害，但成大電機蠻猛的，應該是除了醫學系之外分數最高的科系」、「不只念成大厲害，還能選電機才更猛，民國71年台灣的半導體根本還沒發展起來」。

PTT 科系 成大 半導體 大學生

延伸閱讀

整理包／iPhone用起來卡卡怎麼辦？ 10招簡單自救一定要學起來

圖文教你做／受夠「投資詐騙」狂加群組騷擾？ 一招跟詐騙集團說拜拜

AirPods小秘密你可能還不知道？ 錯過恐讓你白白損失590元

目擊「行走的漫畫」自帶速度感 網驚：這輛車時速破百停不下來

相關新聞

111學測成績上午9時公布 專家估4科54級分有望上台大

11.6萬人報考的新課綱首屆學測1月底落幕，今天上午9點即將公佈成績。大考中心提醒，考生成績及統計資料將於3月1日公布，...

學測成績今上午9時公布 查詢網址看這裡

111學年度學科能力測驗成績於3月1日公布，上午9時起開放網路或電話語音查詢成績，報名資料有填手機號碼的考生，也會...

各科5標出爐 史上最難數學A頂標僅10級分

大考中心今天上午開放查詢學測成績，並公告各科五標，其中數學Ａ頂標僅10級分，前標就跌至8級分，底標僅3級分。國文科今年頂...

數A滿級分不到1%、僅789人 大考中心坦言「不如預期」

大學學測成績今天放榜，今年首度將數學拆為高數學需求的數學Ａ，以及低數學需求的數學Ｂ，供考生自由選考。不過數學Ａ滿級分僅7...

「爸愛炫耀40年前讀成大電機」真的強？網神分析：錄取率5%的百分之一

民國83年「廣設高中、大學」教育改革措施推動，台灣教育歷經重大變革，大學如雨後春筍般開設，導致錄取率不斷攀升。日前，就有一位網友分享「爸爸很愛擺出一副得意洋洋的表情，講著自己40年前讀成大電機」的故事，但他卻一點也不明白當年讀成大...

【分科級距爭議／下】學測和分科測驗級距改採0.1%？大學、教團有異見

大學招聯會25日宣布，大學分科測驗以各科1％學生平均分數作為級距計算基準，推翻去年10月招聯會14：1贊成0.1%的決議，據了解是因教育部要求招聯會重新討論，而部分大學選擇投下教育部屬意的方案。招聯會召集人、中央大學校長周景揚說，其實多數大學都認為01.%的方向是對的，但因學測明天（3月1日）要公布成績，而學測是採用1%，若分科測驗改採0.1%，會不一致。他也表示，初步分析，學測和分科測驗如果都改採0.1%是最理想的，會再召集各單位商討，預計明年學測簡章公布前定案。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。