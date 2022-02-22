新課綱首屆學測竟敗在新制 5766件「沒簽名」扣一級分

新課綱首屆學測1月底落幕，3月1日將公布學測成績，大考中心考試委員會今天召開會議，審議今年大學學測違規情況。今年首度新增「確認後考生簽名欄」，卻有高達5766件（卷次）考生未依規定簽名，約佔68萬總卷次的0.84%，遭扣該科一級分。

今年學測首度新增混合題型，答案卡也改為「卷卡合一」，並改變過往監試人員核對考生身分的做法，改由考生在答題卷上簽名。不過卻有5766件（卷次）考生未依規定於答題卷「確認後考生簽名」欄以正楷簽名，約佔總卷次0.84%，依規定將被扣1級分。

大考中心主任周兆民以投影片說明，大考中心自109學年度就陸續公告學測、英聽參考試卷，也有各科答題參考試卷；另外學測試辦考試、考試簡章、六次新聞稿、影音資料，以及近80場簡報、宣講等皆有倡議新制。

周兆民也強調，考試現場也在考分區正門口張貼提醒海報，各試場也有張貼海報，預備鈴響時監試人員也有宣讀注意事項，皆提醒考生要在答案卡上簽名。

有考委會成員表示，大考中心雖然努力宣導，但結果論卻不理想，且今年學測成績將與七月分科測驗（前身為指考）連動，恐讓考生被大扣分。他認為，5000多筆沒簽名數字太大，恐怕會讓社會炸鍋，且重考生沒參與模擬考，希望依「其他特殊原因」免罰。

另位考委則認為，大考中心已善盡宣導，且有68萬3000卷次符合規範，若此時免罰恐怕不尊重其他考生，且若現在放寬認定，會不會哪一年又用「其他特殊原因」來免罰？

大考中心則建議，這項違規應依原規定扣減一級分，最後經決議，仍按原規定判定。換句話說，若考生未依規定於答題卷「確認後考生簽名」欄以正楷簽名，將被扣1級分。

實際上，本報也在今年學測結束後接獲重考生家長投訴，該名家長指出，不只他的孩子漏簽，確實有不少重考生「漏簽」，北部某補習班的部分重考生，也犯了類似的疏失，更有一大票重考生向補習班抗議。