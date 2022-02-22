清大學士後醫學系今年起招生 筆試時間訂4月下旬

清大學士後醫學系即將從今年開始招生，醫學系籌備處今表示，醫學系將分為「自然科學組」及「智慧資訊科技組」兩組招生，兩組共同考科為「英文」、「生物與生化」；此外，自然科學組還要考一門「化學與物理」，智慧資訊科技組則加考一門「資訊科學」，筆試時間將訂在4月下旬。

清大指出，學士後醫學系創設目的在因應精準醫療、智慧醫療等未來醫療趨勢，培育具備數據科學及醫學專業的跨域醫師。將招收具多元背景的大學畢業生，導入現代化科技如大數據分析、AI人工智慧醫療、物聯網、遠距醫療、雲端技術等課程，以縮小城鄉醫療差距，提升基層醫療照護品質。

清大學士後醫學系去年9月獲教育部召開跨部會審查會核准設立，但因名額尚未確定，招生期程已規畫但尚未能正式公佈。為讓考生有充分時間準備，籌備處決定先行公布考試科目，至於相關細節將以招生簡章為準。

清華學士後醫學系籌備處教授莊永仁表示，111學年度單招的筆試科目範圍為一般大學相關科系的基礎課程及核心素養，共同考科共有兩科，為英文、生物與生化，後者的考試範圍為普通生物學/生命科學、生物化學、有機化學；自然科學組分組考科「化學與物理」考試範圍為大一普通化學、普通物理；智慧資訊科技組分組考科「資訊科學」的考試範圍為大一、大二的機率、統計、線性代數。

莊永仁說，筆試考試將在周末舉辦，共考一天，上午考共同科目，下午考分組考科。為維持考題多元性，並無指定參考書籍。

籌備處決議，醫學系招生採申請入學第一階段為筆試，篩選出近招生名額五倍率考生進入第二階段書審及面試。書審內容包括自傳、申請動機，皆採用「引導式」寫作格式、並限篇幅；此外，還包括大學成績單、推薦函1至2封，及其他有利審查資料，如英文能力鑑定證明等。

面試則將採國內外醫學系普遍採用的多站式入學面談，預計有8個關卡，了解考生是否具備基層醫療服務的人格特質，及解決問題的能力。

籌備處表示，目前初步規畫的招生時程為，3月下旬網路報名，4月下旬筆試，5月上旬面試，5月中下旬放榜，6月報到，8月入學。詳細招生時程及簡章將於獲主管機關核定招生名額且完成相關行政程序後儘速公告。

清華學士後醫學系招收大學畢業生，為4年制學制，公費生畢業後將至基層服務6年並加上2年的醫學中心成長進修機會。根據公費生辦法，考生須具中華民國國籍，並在台灣地區設有戶籍、不具他國國籍者。