新型學測考科變革多 大考中心：數B最難估落點

108課綱首屆學測3月1日公告成績，其中數學科首度拆分成數A、數B，大考中心近日在官網「選才電子報」刊登文章，指9萬552人報名數B，人數多於數A，當中參雜社會組、自然組學生。推估高分群學生以自然組為多，但使用數B升學者，則以社會組學生為多，因此無法直接從過去的成績推估方式，來論斷今年篩選門檻。

每個個人申請考生只能選填6個志願，歷年都有業者整理各採計組合人數累計表等數據，為學生推估落點。選才電子報指出，以往可按「競爭人數（比考生本人高分的人數）」推估篩選門檻，但今年數B考生參雜自然組、社會組，推估高分群學生以自然組為多，若循往例，恐高估社會組考生競爭人數。

相比之下，數A的落點較好預估。選才電子報表示，數A到考人數7萬9836人，以自然組考生為主，加上考題難度高，整體分數標準可能接近去年，中高段成績競爭族群、人數可能與過去較接近，尚可從競爭人數，來做成績的初步推論。

整體而言，選才電子報分析，學測國文科報名人數，最接近學測報名總數，而今年考生比去年減少1萬2000多人，推估是因108課綱第一屆，重考生人數銳減，少了對自己有較高期望、給自己再來一次機會的考生，意味著中前段學生減少，相互競爭人數下降，預估各學系篩選通過門檻有降低傾向。

該報也說，今年自然科最後到考人數僅6萬9771人，比去年還少2萬3868人，代表今年有資格選填大學理工科系的考生大幅減少，將牽動部分科系分數，預估篩選門檻也會下降。

選才電子報表示，大考中心3月1日會公告各單科，及各考科組合累計人數表。建議考生據此製作「相對優勢分析表」，將個人成績填入，並對照大考中心公告資料，由各科或各組合的累計百分比，得知自己在哪一科，或哪一採計組合，贏過最多的人，也就是較具優勢，據此做為選填志願的參考。

分數並非選填志願唯一考量，該報建議，考生可先用興趣及能力，找出感興趣或不排斥的學群，再從這些學群中，找到感興趣的校系。接著再透過上述的優勢考科概念，找出自己忽略的目標校系。

選才電子報也說，生涯發展多元，可用「生涯交通網」擴大科系的選擇範圍，比如想當工程師，學測分數暫時考不上理想的資工系，也許可考慮先到數學系累積基礎理論知識，再透過進修、深造的方式完成夢想。

該報指出，校系選填類型分3種，若屬「冒險型」、填較多夢幻校系，選志願填後可多花時間在7月的分科測驗；若屬平穩型（填較多適中校系）、保守型（填較多安全校系），則可分配時間，課堂上專注分科測驗進度，同時準備後續的個人申請甄試。