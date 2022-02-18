第一志願醫學系？年輕醫勸世公開薪資狀況 網：高薪要讀這系

學測剛落幕，考生緊接著面臨科系選填的重大抉擇，很多人會根據科系所對應職業的未來發展、社會地位、薪資、工作時間來做考量，近期網路上也有不少關於第一志願的討論。一名畢業於成大醫學系的網友日前在「Dcard」發表勸世文，詳細分析醫學系畢業後的從醫慘況，苦勸高中生不要被師長洗腦，義無反顧地選填醫學系。

原PO表示，很多人選科系都會考慮未來薪資，選擇錢多的就讀，但他不明白為何求學期間的師長們都認為醫學系最好，「直到現在我才知道，學校老師都是為了榜單好看，他們根本不知道現況」。

原PO提到，醫師的收入根據科別、地點有很大的薪資落差，再加上受到健保制度、醫師人力過剩影響，除了牙醫，其他科別的醫師收入並不如外界所想的那麼高，「最近聽到我同學年終領了150萬，年薪直衝400的時候，大概就有點後悔當初沒有唸電機。」

原PO解釋，醫學系畢業後會先接受「不分科住院醫師」訓練，這時的薪水大概落在年薪90到130萬元不等，而其中台大醫院最低薪，義大醫院最高薪，「同年紀工程師目前台積電、聯發科、瑞昱、群聯，我舉我身邊以前高中同學的例子，大概年薪都有150到200萬之間，牙醫一畢業就出來診所大概也是這個區間。」

他表示，成為住院醫師後薪資落差更大，公家醫院年薪約100到160萬，「同一個年紀30歲上下，我同學現在進科技公司裡面，混的好的這個年紀年薪大概都有250萬，牙醫也差不多是250到300萬。」讓他苦笑道，要值班又要做報告，最後好像也沒創造多少經濟價值。

許多網友認同表示，「要論現在台灣收入最高打工仔，就是台交清電資，跑去美國的這群人，25、26歲年收就破500」、「現行健保制度下，台灣的醫生沒有被合理的對待」、「後悔的要死，真的是狗才讀三類，健保還在的一天醫事人員就領不到合理的薪水」、「牙醫才是頂點，有頂大電資的薪水、去診所又不用到深夜，又能幹到60歲以上，也不怕健保給很少，自費項目一堆」。

不過也有人認為，「醫師至少穩定且穩穩高薪，工程師要很拚、頂尖才會高薪，甚至還很看機運人脈等，國內要高薪且穩定，肯定醫學系」、「我相信還會有很多人念，因為月薪15萬就是高級公務人員的概念，對從小一路讀書上來的人還是不錯，醫牙中藥終究是比較保守的選擇」。

最後原PO仍苦口婆心地建議，「西醫走下坡是事實，優秀的高中生如果不排斥電資，更應該勇敢把電資排在自己志願序前面。」