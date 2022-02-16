52道學測題遭指有疑義、沒素養 大考中心都未送分

大學學測上月底落幕，民眾共針對52道試題提出疑義，自然科24題居冠，其次為英文科9題。大考中心今公開回覆疑義，並未放寬任一題答案，也未送分。由於這是新課綱首屆學測，不少民眾對答案沒意見，但特地去函反映大考中心命的「假素養題」，要求試題符合新課綱精神。

今年學測多題被認為題意不清，民眾要求送分。當中以自然科考題為多，如第25題結合新冠肺炎時事，考人體施打疫苗後，中和抗體產生的數量。實驗變因超過一個，以致當中B、C兩個選項不易判斷是否正確。

第47題也結合疫情時事，考各地新冠病毒和蝙蝠病毒的親緣關係遠近，當中除了C選項，各選項敘述都不夠精確，不足以從中判斷答案。不過，大考中心今答覆民眾反映的疑義，強調這些題目題意清晰，並未送分。

有些考題挨批「沒素養」，民眾舉自然科第一題為例，此題包含一個颱風路徑圖，要考生假設颱風為固定質量的質點，行進路徑在同一平面上，且預測路徑持續前進不折返。真實生活中的颱風不會套入運動學模型，此題進行無意義的假設，還放在全卷第一題，未來應多斟酌命題方式。

不過，大考中心回應，此題針對真實的颱風路徑，提出模型模型；颱風貼近考生生活經驗，且考驗判讀圖表、資訊整合、分析推理等能力，當然符合新課綱精神。

自然科第18題描述最近一次諾貝爾獎頒給研究催化劑的學者，除此之外，整題與獲獎學者研究內容無關，挨批「為諾貝爾而諾貝爾」。大考中心則說，此題提到諾貝爾獎，是作為一種情境；以時事情境入題，並考生活中常見的胃蛋白酶，並不違背新課綱精神。