不靠學測放眼國際 普台高中高銓賀拚進常春藤名校

大學學測昨結束，但南投縣普台高中高詮賀不靠學測，放眼國際，以優異的外語能力、多元學習經歷，鎖定國外升學，已申請並成功錄取「常春藤名校」布朗大學地質系，他期盼自己能在地科領域持續專研，未來對台灣，甚至世界有所貢獻。

普台高中指出，該校學生高詮賀從小就對古今中外史地感興趣，夢想進入美國地質調查所做地質研究，其中「常春藤名校」布朗大學是享譽國際的頂尖研究型大學，地球科學領域也是全美的頂尖科系，高因此以國外升學為目標，並鎖定該校。

高詮賀提到，國外升學注重多元學習經歷，他廣泛涉略史地知識，精進語文能力，除了英文，且以通過西語國家級檢定B1級，同時自學德文，並積極參與國外內賽事及學術活動，國中時就成為國際歷史奧林匹亞、亞太語奧等國手，高中時參加VEX亞太區機械人錦標賽、iWorld發明展、數學無國界大賽等國際賽並獲獎。

他說，透過多樣化競賽結交各國朋友能開闊視野，並汲取國內外菁英學習經驗，也累積學術能量，激發許多新思維；而他更因熱愛地理在校創辦「地理社」，更主動聯繫台大地理環境資源學系教授溫在弘，盼其指導鑽研更深入地理相關知識。

高銓賀去年在「中國地理學會年會暨學術研討會」線上發表會中發表「台灣南部地區對登革熱之易感性評估：颱風與疫情間關係的分析」的海報論文，後續預計投稿國際期刊或或發表學術專書，並盼能持續專研地科，對台灣及世界有所貢獻。