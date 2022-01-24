快訊

與北市確診房仲聚餐...蘆洲男足跡再更新 曾去超商、麵館

高雄市公布33處確診足跡 銀行、夜市、夢時代入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不靠學測放眼國際 普台高中高銓賀拚進常春藤名校

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣普台高中高銓賀（中）與同學合作研發的「新式止血帶」，並在「2020 iWorld發明競賽」摘銀。圖／普台高中提供
南投縣普台高中高銓賀（中）與同學合作研發的「新式止血帶」，並在「2020 iWorld發明競賽」摘銀。圖／普台高中提供

大學學測昨結束，但南投縣普台高中高詮賀不靠學測，放眼國際，以優異的外語能力、多元學習經歷，鎖定國外升學，已申請並成功錄取「常春藤名校」布朗大學地質系，他期盼自己能在地科領域持續專研，未來對台灣，甚至世界有所貢獻。

普台高中指出，該校學生高詮賀從小就對古今中外史地感興趣，夢想進入美國地質調查所做地質研究，其中「常春藤名校」布朗大學是享譽國際的頂尖研究型大學，地球科學領域也是全美的頂尖科系，高因此以國外升學為目標，並鎖定該校。

高詮賀提到，國外升學注重多元學習經歷，他廣泛涉略史地知識，精進語文能力，除了英文，且以通過西語國家級檢定B1級，同時自學德文，並積極參與國外內賽事及學術活動，國中時就成為國際歷史奧林匹亞、亞太語奧等國手，高中時參加VEX亞太區機械人錦標賽、iWorld發明展、數學無國界大賽等國際賽並獲獎。

他說，透過多樣化競賽結交各國朋友能開闊視野，並汲取國內外菁英學習經驗，也累積學術能量，激發許多新思維；而他更因熱愛地理在校創辦「地理社」，更主動聯繫台大地理環境資源學系教授溫在弘，盼其指導鑽研更深入地理相關知識。

高銓賀去年在「中國地理學會年會暨學術研討會」線上發表會中發表「台灣南部地區對登革熱之易感性評估：颱風與疫情間關係的分析」的海報論文，後續預計投稿國際期刊或或發表學術專書，並盼能持續專研地科，對台灣及世界有所貢獻。

高的優異表現讓他錄取布朗大學地質系，師生為他喝采，普台高中校長林秋惠說，近年受疫情衝擊及多方因素影響，國外升學愈加困難，而高不僅在該校國中部直升高中期間表現傑出，同樣在競爭激烈的國外升學中脫穎而出，更是難能可貴。

南投縣普台高中學生高銓賀語言能力強，能與西班牙人對話互動。圖／普台高中提供
南投縣普台高中學生高銓賀語言能力強，能與西班牙人對話互動。圖／普台高中提供
南投縣普台高中高銓賀（左1）除鑽研史地知識，也積極參與機器人課程，曾在VEX亞太區機械人錦標賽獲獎。圖／普台高中提供
南投縣普台高中高銓賀（左1）除鑽研史地知識，也積極參與機器人課程，曾在VEX亞太區機械人錦標賽獲獎。圖／普台高中提供
南投縣普台高中學生高銓賀申請錄取「常春藤名校」布朗大學地質系。圖／普台高中提供
南投縣普台高中學生高銓賀申請錄取「常春藤名校」布朗大學地質系。圖／普台高中提供

升學 疫情 學測

延伸閱讀

學測數A、B難易兩樣情 補教估四科54級有望上台大

111年大學學測 各科試題與參考解答

111年大學學測 社會科試題與解答

手機響被扣3級分 學測最後1天彰化考區7件違規

相關新聞

不靠學測放眼國際 普台高中高銓賀拚進常春藤名校

大學學測昨結束，但南投縣普台高中高詮賀不靠學測，放眼國際，以優異的外語能力、多元學習經歷，鎖定國外升學，已申請並成功錄取...

學測今登場！他勸考生填科系「別聽老師建議」 痛揭背後陰謀

111年學測今（21）日登場，第一日考數學A、自然兩個科目，其中又以數學A最令考生們叫苦連天，直呼「考題真的好難」。許多過來人也紛紛想起當年考試、填志願的經驗...

頂大撒錢搶才 不如「鬆綁招生制度」

首屆新課綱考生本周將上學測戰場，大學也積極規畫搶才，成功大學昨宣布推出「辰星獎學金」，每人最高六十萬元；台灣大學二○一九...

確診缺考學測 將採外加名額補救

大學學測下周登場，考生若確診新冠肺炎，將無法應考也不能補考。大學招聯會昨公告補救措施，因確診而未考學測、分科測驗的考生，...

跟不上產業趨勢 今年又有55個系所宣布停招

少子化成定局，教育部111學年仍核准增設42個大學系所或學程，以符合國家發展的生醫、人工智慧為大宗，如台灣大學增設統計與...

聯合盃全國作文大賽今決賽 時事「深偽技術」考驗功力

第15屆聯合盃全國作文大賽今早登場，中區試場在台中明德中學登場，一共有840名考生參與，今年考題分為三組，其中高中職組的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。