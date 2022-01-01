不隨學測洪流走 精誠中學3人錄取「百川計畫」

彰化私立精誠中學在今年度特殊選材中成績亮眼，張仁瑀、張沂竣、雷翔茲三學生錄取競爭激烈的陽明交大百川學士學位學程，徐育兆錄取成功大學全校不分系學士學位學程，陳昕蔓則是政治大學東南亞語言與文化學士學位學程，五人共同點都是發現自身專長，並全力發揮，有的是文學獎常勝軍，有的曾出版過書籍。

張沂竣有突出同儕的科學研究能力，高中參加亞太平洋青年科學家會議(APCYS)獲世界金牌、台灣青年物理辯論(TYPT)獲全國銀牌並錄選國手營、中區科展優勝、物理探究實作全國銀牌等科學類型競賽。

張沂竣說，具備特定領域專才，但校內成績沒那麼突出，或是預期學測成績無法達到理想校系者，他推薦利用特選管道升學，且108課綱下若是申請入學，要到6月底才能確保自己是否有大學，且學習歷程準備麻煩，特選擇可以省去這些煩惱。

雷翔茲則在國內外文學獎常勝軍，曾得過龍少年文學獎台灣首獎、彰化小文青新詩優勝、戀風草文學獎首獎等，他說，今年百川錄取率約5%，從筆試到兩場口試，長達七小時的時間的耐力測試後才篩選錄取30人，在心態上、抗壓上都要調適很好。

張仁瑀對物理有興趣，進一步參加國外的量子程式競賽，最終成為了Qiskit的助理開發人員，他將自己的學習經驗與團隊整合資源出版書籍，期望未來作為高中生學習利用的教材。