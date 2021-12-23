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111高中英聽二試放榜 上午9時開放網路查詢
111學年度高中英聽測驗第二次考試成績通知單今天寄發，今天上午9時開始，考生可至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」或以電話語音02-23643677查詢成績。
今年英聽二試報名人數共4萬31人，今天將寄發成績單，上午也提供手機簡訊通知成績服務，只要報名資料有填寫行動電話號碼，將以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績；自今天上午9時起，考生即可至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」或以電話語音02-23643677查詢成績。
大考中心說，考生若對測驗成績有疑義，請於12月23日至24日止，至大考中心網站「高中英語聽力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能，登錄申請複查相關資料。
大考中心說，複查成績限用網路申請，沒在期限內完成申請手續並繳費者則不予處理。複查結果通知書將於12月28日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。
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