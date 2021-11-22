開展波羅的海地區影響力 中山大學獎勵立陶宛學生留台

中山大學積極拓展波羅的海地區學術影響力，在駐拉脫維亞代表處代表黃鈞耀協助下，晶體研究中心與立陶宛物理科技中心簽署合作備忘錄，並與立陶宛維爾紐斯大學、維爾紐斯科技大學及考納斯理工大學締約，獲外交部「台灣—立陶宛半導體人才與研究獎學金」計畫補助。校長鄭英耀表示，外交部每月補助立陶宛學生2.5萬元生活費，中山更加碼提供20名立陶宛學生就讀免學雜費，未來雙方將透過雙聯學位及學生交換合作，聚焦半導體、5G、智聯網、網路安全及材料科學等高科技領域，並提供產業實習機會。

鄭英耀表示，中山今年獲選為雙語標竿大學，並獲教育部委託與補助成立雙語教育資源中心，有充足的英文課程可支援國際合作，培育全球高科技人才。中山除與國內產業合作密切，也與立陶宛電子產品製造商Teltonika IoT Group達成合作共識，由Teltonika引介學術與研究機構合作，中山則協助其培育相關科技人才，學生學成後回國貢獻其所學，提升立陶宛在半導體及資通訊科技的發展。

2020年3月中山大學在拉脫維亞成立「台灣與波羅的海國家物理研究中心」，設於拉脫維亞大學固態物理研究所，由台灣、拉脫維亞、立陶宛的科學家參與研究，領域包含凝態物理學、材料科學及光電工程學。

中山大學表示，台波中心2020年3月與今年4月各舉辦雙邊學術研究工作坊，中心已成功媒合8組國際研究團隊，領域涵蓋物理、光電、材料科學、環境工程及海洋科學。今年中山再闢合作新據點，由中山大學講座教授周明奇主導的晶體研究中心與立陶宛物理科技中心簽署合作備忘錄，聚焦「凝態物理」、「材料科學」及「晶體光學」等研究。