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逾2萬人高中英聽拿A級！首增長篇聽解 得分率逾7成

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年高中英聽首增「長篇聽解」題型，得分率高。本報資料照片
今年高中英聽首增「長篇聽解」題型，得分率高。本報資料照片

全國10萬449名高中生報名111學年第一次高中英聽測驗，大考中心今天寄發成績單並舉行記者會，指今年首增「長篇聽解」（聽力理解）題型，每題組共含4題，要考生先讀題幹描述的問題、大綱或圖表，接著聆聽播音內容來判斷答案。結果顯示考生答對率佳，平均得分率73％，僅次圖片聽解題型。

高中英聽包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解和長篇聽解5種題型，大考中心統計，這次考試所有考生在圖片聽解平均得分率七成五、長篇聽解近七成三、簡短對話近六成七、對答得分率平均六成五、短文聽解得分率略高於六成。

大考中心副主任鄭中平解釋，長篇聽解題型首度上路，得分率就逾七成，其實在預期之中。這項得分率高於簡短對話、短文聽解，主因是題目釋出的資訊量高於多數題型、資訊會用不同方式重複呈現。

高中英聽成績由高至低分為A、B、C、F級，大考中心統計，今年A級達2萬64人，占20.38％；B級3萬6522人，占37.09％；C級3萬4477人，占35.01％；F級7405人，占7.52％。按性別分，男生拿F級人數占8.59％，高於女生的6.49％。

大考中心試務召集人沈清嵩表示，這次考試的違規仍以未帶應試有效證件正本為大宗，有效證件包括國民身分證、有照健保卡、駕照、身心障礙證明、居留證或護照；學生證非有效證件。大學學測即將展開，未帶有效證件將扣該科1級分，提醒考生出門前務必帶上。

英聽 健保卡

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