10萬考生注意！高中英聽上午9時公告成績 網址在這裡

全國10萬名高中生報名111學年第一次高中英聽測驗，大考中心將於今天上午9時公告成績，查詢網址如下：https://ap.ceec.edu.tw/ScoreSearch_TELC1/。另可撥打（02）2364-3677查詢。

大考中心表示，考生若為集體報名者，中心會將成績通知單寄給集體報名單位，再轉發考生；個別報名者，則直接寄送到考生通訊地址。申請補發成績單的日期為11月9日至11月11日，逾期不受理。

大考中心指出，考生若對成績有疑義，要在11月8日至11月9日，到大考中心網站申請成績複查。複查成績只能透過網路申請，未在期限內完成申請手續並繳費者，不予處理。11月11日將寄發複查結果通知書，同時提供網路及電話語音查詢。

大考中心說明，高中英語聽力測驗成績可作為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」的招生檢定項目。高中英語聽力測驗成績使用有效期限3年，請考生特別注意相關招生簡章規定。

高中英聽測驗成績由高至低依序分為A、B、C三級，按大學甄選會公告，111學年個人申請參採高中英聽的50個校系中，15系要求A級，包括台大、台灣師範大學、政治大學、清華大學、中興大學等校的外語和英語系，以及醫學相關科系如中國醫藥大學醫學系、陽明交通大學牙醫和藥學系等。另有32系要求達B級，2系要求達C級。

至於111學年的繁星推薦管道，則高達64個校系要參採高中英聽，比去年增加5個，其中台大人類學系、興大中文系都要求達B級。至於考試分發管道，明年一共49個系要看英聽，比去年略減2系。