一試定生死！教團籲分科測驗加考國文、英文

108課綱首屆學測已進入倒數百日，大學甄選入學委員會25日公布111學年各大學校系於繁星推薦、個人申請和考試分發3大招生管道的參採考科，各管道都有新變革。考試分發變動尤其劇烈，明年起首度開放各招生校系採計學測成績，高達1861系都宣布採計，約占全國招收普高生科系的84％，學測之於升學的重要性提升。

大學考試入學分發委員會統計，111學年共62校、1889系在考試分發管道開設名額；其中1861系都將採計學測考科，占此管道的98.5％。

這項制度和往年不同。大學招聯會解釋，歷年考試分發以指考成績為主，只開放各校系將學測成績視作檢定，如要求報名者的學測國文科至少達均標，換句話說只是門檻；明年起，考試分發不但可將學測成績列為檢定，還能直接採計，將學測成績當作決定考生上榜與否的依據。

按科目分，雖然明年起分科測驗（目前的指考）刪除國文、英文，但國內多數校系看重這兩科。統計下來，明年考試分發要採計國文、英文學測成績的校系各約1600個。

還有零星校系看重學測自然、社會成績，38系本在考試分發管道採計指考物理、化學、生物考科成績，明年改採學測自然成績；87系過去採計指考歷史、地理、公民與社會考科成績，明年改採學測社會科考科成績。

對此，全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉表示，考招制度應求穩定，不應隨著108課綱全盤改變，否則考生、家長都吃不消。明年考試分發採計學測成績的校系遠比她想像中多，意味著考生若學測失常，準備分科測驗的壓力將暴增，就算考得好，還不見得能翻盤。

許麗吉說，指考明年起更名分科測驗，刪除國文、英文、數乙，呼籲全部考回來。如今數乙已確定回鍋，希望大考中心進一步改制，讓學生一年之中能考到第二次國文、英文，減緩一試定生死的風險。