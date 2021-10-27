聽新聞
test
0:00 / 0:00
一試定生死！教團籲分科測驗加考國文、英文
108課綱首屆學測已進入倒數百日，大學甄選入學委員會25日公布111學年各大學校系於繁星推薦、個人申請和考試分發3大招生管道的參採考科，各管道都有新變革。考試分發變動尤其劇烈，明年起首度開放各招生校系採計學測成績，高達1861系都宣布採計，約占全國招收普高生科系的84％，學測之於升學的重要性提升。
大學考試入學分發委員會統計，111學年共62校、1889系在考試分發管道開設名額；其中1861系都將採計學測考科，占此管道的98.5％。
這項制度和往年不同。大學招聯會解釋，歷年考試分發以指考成績為主，只開放各校系將學測成績視作檢定，如要求報名者的學測國文科至少達均標，換句話說只是門檻；明年起，考試分發不但可將學測成績列為檢定，還能直接採計，將學測成績當作決定考生上榜與否的依據。
按科目分，雖然明年起分科測驗（目前的指考）刪除國文、英文，但國內多數校系看重這兩科。統計下來，明年考試分發要採計國文、英文學測成績的校系各約1600個。
還有零星校系看重學測自然、社會成績，38系本在考試分發管道採計指考物理、化學、生物考科成績，明年改採學測自然成績；87系過去採計指考歷史、地理、公民與社會考科成績，明年改採學測社會科考科成績。
對此，全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉表示，考招制度應求穩定，不應隨著108課綱全盤改變，否則考生、家長都吃不消。明年考試分發採計學測成績的校系遠比她想像中多，意味著考生若學測失常，準備分科測驗的壓力將暴增，就算考得好，還不見得能翻盤。
許麗吉說，指考明年起更名分科測驗，刪除國文、英文、數乙，呼籲全部考回來。如今數乙已確定回鍋，希望大考中心進一步改制，讓學生一年之中能考到第二次國文、英文，減緩一試定生死的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言