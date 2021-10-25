明年84%考試分發校系首納學測成績！3大變革一次看

108課綱首屆學測已進入倒數百日，大學甄選入學委員會今公布各大學校系於繁星推薦、個人申請和考試分發3大招生管道的參採考科，各管道都有新變革。考試分發變動尤其劇烈，明年起首度開放各招生校系採計學測成績，高達1861系都宣布採計，約占全國科系總數的八成四，學測之於升學的重要性提升。

按時序，考試分發是每年最後一個升大學管道。大學考試入學分發委員會統計，111學年共62校、1889系在此管道開設名額，其中1861系都將採計學測考科，和往年不同。

大學招聯會解釋，歷年考試分發以指考成績為主，只開放各校系將學測成績視作檢定，如要求報名者的學測國文科至少達均標，換句話說只是門檻；明年起，考試分發不但可將學測成績列為檢定，還能直接採計，將學測成績當作決定考生上榜與否的依據。

招聯會指出，明年指考更名分科測驗，不再考國文、英文。國內多數校系仍看重這兩科，明年要採計國文、英文學測成績的校系各約1600個。

還有零星校系看重學測自然、社會成績，38系本在考試分發管道採計指考物理、化學、生物考科成績，明年改採學測自然成績；87系過去採計指考歷史、地理、公民與社會考科成績，明年改採學測社會科考科成績。

對此，一名關注升學的補教教師分析，歷年指考是「學測失常者的翻身機會」，如今考招制度大幅變動，學測成績攸關各大升學管道，若要爭取頂尖科系，每科都得好好把握，否則只能走上重考一途。

這名教師也提到，近年教育部推行考科減量，要求個人申請至多採計4科學測成績，不得每科都採，但攤開明年各個考試分發校系參採科目表單，不少科系既重視學測、又要採分科測驗成績，加總起來超過5科，反而提升考生壓力。

一名家長表示，分科測驗成績專供考試分發管道採計，包括數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會等7科，已囊括自然與社會科學各科。竟然還有近百個考試分發校系宣布棄分科測驗，只採計學測自然、社會，令人不解大考中心辦理分科測驗的原因何在？

舉例來說，台灣大學數學系宣布在考試分發管道採計學測英文、數A與自然成績。系主任崔茂培解釋，系上招生宗旨是收到對數學感興趣的學生，他們定期分析在學生表現，從中找出優秀學生當時考高分的科目，以此原則規畫參採科目。

不只考試分發出現變革，占六成招生名額、目前最大宗的「個人申請」管道，明年起必採高中學習歷程檔案，且占分至少達2成。按統計，明年共2195系在此管道開設招生名額，其中931系採計3個學測科目，占總校系數的四成二，「五選三」趨勢穩居主流。

另一升學管道「繁星推薦」著重高中在校成績，是不少社區高中生努力爭取的管道。甄選會公告，此管道明年起增加採計高中第五學期（高三上學期）在校成績，比目前多一學期。按統計，明年有1807個校系釋出招生名額，832系參採3個學測科目，占四成六，屬最大宗。

甄選會表示，明年學測將於1月21日到23日展開，今年11月2日至16日開放報名，考生可按上述資訊選擇應考科目。111學年正式的繁星推薦、個人申請招生簡章，將於今年11月5日公告。