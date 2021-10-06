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不考學測也能上大學！明年特殊選才釋1518名額創新高

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年有54校開設1518個特殊選才招生名額，台大17個系都開設名額。本報資料照片
111學年有54校開設1518個特殊選才招生名額，台大17個系都開設名額。本報資料照片

108課綱首屆高中生適用的111學年大學招生開跑，不憑學測、指考成績錄取的特殊選才打頭陣，教育部統計，有54校開設1518個招生名額，占各管道招生總額的1.43％，創歷年新高。教育部表示，有些學生的特殊才能難被現行考招制度鑑別，特殊選才改善此現況。

特殊選才104學年起試辦，107學年正式納為大學招生管道之一。國內最早參與試辦的清華大學上周率先釋出111學年招生簡章，招生策略中心主任王潔指出，今年開設74個名額與去年相當，占招生總額的3.8％；另有5個新住民外加名額，僅限來台後想進修的新住民報名，不含新住民子女。

按科系分，清大全校不分系「清華學院學士班」收40人屬大宗，電機系首度開設3個名額，要找曾經參與大型電子和程式設計且有有具體貢獻，或曾在奧林匹亞等國際競賽得名者。特教系開辦招生以來報名踴躍，增加名額為2名，鼓勵高中生和實驗教育生繳交各類有利審查資料。

王潔說，清大已透過此管道收到圍棋、空手道、魔術方塊等不同專長學生，讓學校學生來源更多樣，也鼓勵學生適性發展。針對111學年的招生，她表示清大因疫情改採線上直播，開放有意報名的學生提問；清大另錄製數集Podcast節目，邀歷年上榜生分享經驗，作為高中生的參考。

台灣大學上周五公告特殊選才招生簡章，共17系釋出48個名額，比去年略增3名，以數學系招收11名為最多。大氣系首度設置招生名額，鼓勵高中地球科學部定必修成績在全校總排名前1％，或地科成績在全校前5％，但另修習加深加廣或其他彈性課程者報考。若曾在國際或全國地科競賽拿下獎牌，也符合報名資格。

特殊選才邁入第五年，家長團體多半支持此管道立意，但認為招收人數一多，反而導致不公平。對此，教育部強調各校特殊選才名額不得超過5％、全國名額不超過1.5％，換句話說不會無限上綱。

清大 教育部 新住民

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