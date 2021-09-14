新型學測試考各科混合題占比不均 全教會盼改進

大考中心上周公告新型學測試辦考試題本，揭示明年學測考試方向。全國教師會40名解題教師指出，新型學測新增雜揉選擇與非選題的「混合題」，社會科內的歷史占37％、公民占39％、地理占24％；自然科內物理占25％、化學占14％、地科占25％、生物占36％，呼籲各科比率更均衡。

全教會指出，混合題型內的選擇題與非選擇題的配分也失衡，如公民科的選擇題每題2分，但同為勾選的混合題卻只有1分；數學選擇題5分，但非選擇題內的選擇題3分或4分。

新型學測新增混合題，自然科教師多半反應，現場考完試的高三生，都反應因文字量大、製表題須花費較多時間，以至於無法及時完成試卷。建議若題目維持60題，題組形式的題目難易度應從容易到困難排列，並要考量刪除與學生思考問題無關的文句，以及學生作答和閱卷狀況，逐年調整試題數量。

全教會也說，非選題計分易受主觀影響，批閱較為費。人文社會學科的學科特性，並不見得會有所謂「正確答案」，假若考生的作答內容未能落入命題者所設定答案框架或論述邏輯時，是否會影響考生的分數？自然學科雖較少出現這樣的論述爭議，但第48題簡述原因、繪製圖表題目的精細度要求（第57題與60題），仍待大考中心後續非選擇題評分規準說明。 全教會統計新型學測試考各科混合題配分。圖／全國教師會提供

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