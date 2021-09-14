快訊

龍劭華驚爆猝逝 曾暴瘦8公斤、糖尿病纏身12年

助理察覺已晚一步…龍劭華倒臥旅館不治 警勘查無明顯外傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新型學測試考各科混合題占比不均 全教會盼改進

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大考中心上周公告新型學測試辦考試題本，揭示明年學測考試方向。本報資料照片
大考中心上周公告新型學測試辦考試題本，揭示明年學測考試方向。本報資料照片

大考中心上周公告新型學測試辦考試題本，揭示明年學測考試方向。全國教師會40名解題教師指出，新型學測新增雜揉選擇與非選題的「混合題」，社會科內的歷史占37％、公民占39％、地理占24％；自然科內物理占25％、化學占14％、地科占25％、生物占36％，呼籲各科比率更均衡。

全教會指出，混合題型內的選擇題與非選擇題的配分也失衡，如公民科的選擇題每題2分，但同為勾選的混合題卻只有1分；數學選擇題5分，但非選擇題內的選擇題3分或4分。

新型學測新增混合題，自然科教師多半反應，現場考完試的高三生，都反應因文字量大、製表題須花費較多時間，以至於無法及時完成試卷。建議若題目維持60題，題組形式的題目難易度應從容易到困難排列，並要考量刪除與學生思考問題無關的文句，以及學生作答和閱卷狀況，逐年調整試題數量。

全教會也說，非選題計分易受主觀影響，批閱較為費。人文社會學科的學科特性，並不見得會有所謂「正確答案」，假若考生的作答內容未能落入命題者所設定答案框架或論述邏輯時，是否會影響考生的分數？自然學科雖較少出現這樣的論述爭議，但第48題簡述原因、繪製圖表題目的精細度要求（第57題與60題），仍待大考中心後續非選擇題評分規準說明。

全教會統計新型學測試考各科混合題配分。圖／全國教師會提供
全教會統計新型學測試考各科混合題配分。圖／全國教師會提供

學測

延伸閱讀

跨黨派立委要求 軍公教待遇審議委員會納入教師代表

新型學測試考題本出爐 混合題難度高跨科成常態

「最逼真模擬考」9.4萬人報名的新型學測今登場 配分規則一次看

對付安非他命成癮 整合醫療助戒毒

相關新聞

新型學測試考各科混合題占比不均 全教會盼改進

大考中心上周公告新型學測試辦考試題本，揭示明年學測考試方向。全國教師會40名解題教師指出，新型學測新增雜揉選擇與非選題的...

明年學測數學分2科 數A難度像指考、數B平易近人

大考中心昨公告新型學測試辦考試題本，揭示明年學測考試方向。北一女中數學教師吳銘祥分析，數Ａ難度取向似現行指考數甲，計算量...

新型學測試辦考試 跨科題變多

九點五萬名高三生本月初參與新型學測試辦考試，大考中心昨公告題本，揭示明年一月新型學測考試方向。這項考試新增數Ａ、數Ｂ兩科...

新型學測試考題本出爐 混合題難度高跨科成常態

近9.5萬名高三生本月初參與新型學測試辦考試，大考中心今天公告題本，揭示明年1月起新型學測考試方向。各科新增雜揉選擇與非...

每天吃一隻魚就能上台大？台大主管分享6種錄取方法

農委會推廣國人中秋佳節吃國產烤魚，主委陳吉仲今天談到自己高三時每天吃一隻魚，因此考上台大。台灣大學教務長丁詩同是知名動物...

高中英聽新增「長篇聽解」題型 報名至9月13日止

大考中心今年底將舉行兩次英聽測驗，且首度新增「長篇聽解」題型，要考生聽讀長篇對話或長篇演講。第一次英聽測驗將於10月23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。