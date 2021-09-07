日吃一魚就能上台大？台大主管分享6種錄取方法

農委會推廣國人中秋佳節吃國產烤魚，主委陳吉仲今天談到自己高三時每天吃一隻魚，因此考上台大。台灣大學教務長丁詩同是知名動物科學學者，他指出魚確實有助大腦發育，而台大設多種入學管道，歡迎所有表現不錯的高中生進到學校。

每年約10多萬高中生報考大學，僅3000多人有望擠進台大，「如何上台大」是國人相當關注的話題。陳吉仲今天以此為題推廣國產魚，並強調魚的蛋白質和維生素D多，易消化，且國內水產品質好、價格穩定，鼓勵多吃。

丁詩同向本報記者分享，單就吃魚這件事，魚類確實內含多元不飽和脂肪酸，也就是DHA，對大腦發育和身體健康都有很好的幫助，這有科學證據支持，鼓勵多吃魚和魚油。其中海魚的DHA又比淡水魚豐富，像是石斑魚、虱目魚、鮭魚等。

一名台大畢業生分享，考上台大絕不能只靠吃魚，他相信魚類對身體好，但高三準備考試期間也沒有吃特別多。況且魚不是非常便宜的食物，非唾手可得。

至於誰有資格錄取台大？丁詩同指出，台大鼓勵所有高中表現不錯的學生來讀，目前設有多種管道，像是「特殊選才」著重特殊才能，目前約收60名學生，如數學系舉辦的丘成桐中學數學獎得主等，這個管道沒有考試成績限制，學生全憑特殊表現上台大。

丁詩同也說，台大逐年增設「希望入學」名額，增加低收入戶、中低收入戶、偏遠高中生錄取機會。校長管中閔希望台大3％學生來自此管道。再來還有「繁星入學」管道，學生若高中在校和學測成績好，有很大機會可以考上。

「大學個人申請」是台大主要入學管道之一，丁詩同指出，明年起考招改制，此管道學生要繳交高中學習歷程檔案，學校也執行大學招生專業化計畫來提升審查專業。每個學系想看的面向不同，大學招聯會公告各系學習準備指引，還有大考中心釋出的簡章，以及Collego升學輔導網站，都協助考生對準目標。

他另提到，如果學生不排斥從軍，台大去年起開設10個國防學士班名額，遍布多系且核發獎學金，也是一項進入台大的新管道。

「考試分發」是每年最後一個入學管道，丁詩同指出，明年起這個管道以分科測驗和學測部分科目成績為篩選依據，台大約把總名額的四成放在此管道。他觀察，從今年指考來看，還是很多考生想透過此管道翻身，台大希望這個管道夠公平，讓考生有機會呈現努力成效，錄取理想校系。

而從實際數字來看，台大統計，今年考試分發錄取1514名指考生，來自台北市和新北市者共占51％，來自六都者占84％，推估和全國各縣市人口分佈有關。

管中閔則在公開場合形容，台大學生和他校比起來「比較野」，專業訓練足夠，但比較有想法、創意，能為企業帶入活力。

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