指考生急轉彎社會組衝出台大高分 秘訣告訴你

台南二中應屆畢業生黃柏翔原讀自然組，但學測後發現自己的興趣在第1類組，急轉彎拚指考，他策略性準備，補強史、地，指考5科拼出429.15高分，可上台大及其大頂大科系，他認為急轉彎過程很辛苦，盡早探索自己的興趣很重要。

黃柏翔繁星上海洋大學海洋觀光管理學士學位學程，他說，高一時覺得自己對資訊工程有興趣，因此決定讀自然組，但高三上學期準備學測時，在讀社會科時，發現自己在準備歷史、地理更能勝任愉快，而且很有興趣，但因讀自然組還是把目標放在第2類組，不過，學測沒考好。繁星雖錄取海洋大學，但發現自己對管理、傳播等科系更有興趣，且認為自己還可以更好，決定拚指考第1類組。

3月起除了要為指考做準備，學校課業成績也不能忽略，以免被當，因此仍要讀自然組的課程，過程很辛苦。他說，因社會組許多科系都不採計公民，兒他想讀的科系大都沒採計公民，因此除了國、英、數外，把許多時間花在史地上，課本1到4冊扎扎實實讀過，然後做考題，考前搭配講義、考古題做複習，並且透過網路上由專家、老師提供或講述的資料加深加廣，充分準備。

原本指考是要在7月3日至5日舉行，卻因疫情關係，延到7月28至30日，黃柏翔說，剛聽到時很沮喪，後來轉個念，認為多1個月來準備，對突然要考1類組的他，多了準備時間反而有利，事實上也是如此，讓考前複習更完整、全面，結果史地都90分以上。

黃柏翔有了不一樣的考試經驗，在指考成績公布後，認為若能早一點確認自己的興趣，應該會省下更多時間並早一點達標，不會那麼辛苦，也建議學弟妹盡早做好探索興趣的規畫。

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