末代指考249件違規！ 考生突衝出教室、答案抄在大腿

大考中心今天召開考試委員會討論大學指考違規案，今年共有249件考生試場違規案，另有47件答案卷違規案，考生在答案卷中塗鴉或填寫與答案無關的文字，多為繪圖；另外也有考生在作答時飲水，撕毀試卷用來擦拭手指，也有考生未經監試人員同意衝出教室，或是將答案抄錄於大腿上，皆依規定各節答案卷均扣2分。

大學指考今年因疫延後在7月28日至30日舉行，共有4萬918人報名，較去年減少2836人，各科缺考率以生物10.43％最高。今天會議由大考中心主任周兆民主持，指考試場違規案共249件，較去年指考增49件，其中未帶應試有效證件104件、占比41.77％，為所有違規案件中最多，比去年增加6件。

因應疫情，考生家長不能送物品進入考區，大考中心主任周兆民表示，從去年指考開始，可讓家長將證件送達分區門口，會以該時間為準，今年仍有104件來不及在當節考試結束前送達，其中一名考生6節都沒攜帶，各科遭扣2分。

此外，其他試場違規包括考試開始鈴響後，考生手機未完全關機計68件、占27.31％，也有考生攜帶不可入座物品，如小米手環、Apple Watch等智慧型手錶，該科皆遭扣2分。

也有12件考生作答結束時間鈴響，經制止仍繼續作答央求繼續。其中一名考生在考英文科時，央求監試人員讓他畫完答案卡，最後多畫10秒後主動交卷，該科被扣5分。

另有4件考生在應試時飲水被扣2分，不過，其中一名考生在考試前間申請上廁所，監試人員陪同，隨後巡場人員也在廁所外等候，考生上完洗手間回到試場，但在試場外打開背包飲水，大考中心考服處考量是在試場外，無汙損試題、卷、卡等疑慮，也考量考生身體不適，最後決議不扣分。

還有考生在公民與社會科應試過程，未經監試人員同意，突然衝出教室，監試人員也跟著追出去，隨後考生衝入廁所，監試人員在廁所門口等候，經30秒後考生走出廁所，監試人員詢問考生狀況，考生不說，隨即隨同考生回教室，學生也繼續應試，遭扣該科2分。

而在數乙考試時，有監試人員協助考生拿個人物品（衛生紙），他卻撕毀試題本局部頁面擦拭手指，該生疑似呼吸道過敏，擦拭鼻涕多次，該科扣2分；也有考生在便條紙謄寫答案，攜帶不可攜帶物品入座，但又抄錄答案，遭扣減5分；另名考生將答案抄錄在大腿上，被監試人員發現後，帶去試務辦公室拍照並要求抹去後才讓考生離場，該科遭扣減2分。 考生在答案卷中塗鴉或填寫與答案無關的文字，多為繪圖。記者趙宥寧／攝影 大考中心今天召開考試委員會討論大學指考違規案。記者趙宥寧／攝影

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