運動、讀書兩兼顧 台南女中學生分享上頂大的撇步

台南女中應屆畢業生何梓菱、朱恩萱都是運動健將，她們妥善規畫運動與讀書時間，學測都考出好成績，分上台大化工系、台北大學法律系。何梓菱認為補習也是超前準備，若善加利用並結合學校課程，就是最佳複習。朱恩萱是利用自己最清醒、精神最好時讀自己最不喜歡的課程。

錄取台大化工系的何梓菱是南女中桌球校隊，小學時因參加學校桌球才藝班，對桌球產生興趣，但國中因忙於課業沒時間打球，上了高中後重拾球拍並成為校隊。她也是扯鈴高手，國小參加市長盃扯鈴賽獲個人第3名，也寫得一手好書法，是多才多藝的學生。

每個人都有自己的讀書方法，學測考56級分的何梓菱說，老師派的功課一定要認真寫，她習慣學校的考試僅讀要考的範圍，並在考前1周大複習。而學測前做題目時，一定要把所要寫的單元讀一遍再寫題目，過程中會發現自己還不熟的單元，就要回頭弄懂。

何梓菱認為，補習也是超前準備，上課時會認真聽講做筆記，當學校老師上課時就當作複習，學習成果更棒。

朱恩萱是台南女中排球校隊，也是短跑好手，她說，高一時看到運動選手常會受傷，對復健有興趣，原想大學讀物理治療，但高二分組時，發現法律領域可保護更多人，決定以法律系為目標。

讀書和打球是兩件事，朱恩萱說，要參加排球隊時，父母也擔心會影響課業，但她和家人約定，一定會把功課顧好，才獲得同意。也因為如此，讓她更知把握讀書時間，也養成早睡早起規律作息。每天晚上11點半之前就寢，早上5點半起床讀書，因住在學校附近，每天到校前都有1、2小時讀書時間，她都利用這段頭腦最清醒、精神最好的時段寫她最不喜歡的數學，發現效果特別好。

「每個人聰明才智不同，先天沒法達到，就靠後天努力去補償。」朱恩萱認為，只要肯努力，就能突破。她是排球隊的「輔舉」，除幫助舉球員，也可扮演舉球員及攻擊的角色，體育、課業兼顧下，學測考52級分，並錄取台北大學法律系。 台南女中應屆畢業生朱恩萱是運動健將，錄取台北大學法律系。圖／朱恩萱提供

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