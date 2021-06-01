多所大學轉學考改採書審 考生嘆：逼我們交白卷

現行大學轉學考以筆試為主，每年7月上旬辦理考試，主要考生是大一升大二生。今年受新冠肺炎疫情影響，近日台灣聯合大學系統、彰化師範大學、台北市立大學、銘傳大學等校陸續宣布取消轉學考筆試，改為書面審查。考生認為書面審查不公平，且改得太臨時，等於逼他們交白卷。

疫情第三級警戒持續，下月初的大學指考暫未調整期程，多校大學轉學考已調整考試方式，例如由清華大學、陽明交通大學、中央大學、政治大學組成的台灣聯合大學系統舉辦聯合轉學考，上周宣布全面取消筆試，將於六月底重新公告簡章。

由成功大學、中山大學、中正大學、中興大學組成的台灣綜合大學系統則研議延後筆試日期，尚未定案。

筆試取消的消息一出，有學生在網路匿名論壇抱怨自己苦讀一年的心血化為烏有，還得趕著準備書審，也擔憂書審重視大一班排名，導致排名不佳的考生很弱勢。還有人直言「既然轉學考只看書審資料，指考要不要比照辦理？」

還有大學教務處接獲考生陳情，盼各大學「不要只看書審資料」。一名大學主管轉述，不少力拚轉學者大一都在補習，鮮少參與大學課業和生活，如今臨時改為書審資料，且占錄取成績的百分百，等於逼他們交白卷。

另一名考生說，他已讀書準備轉學考兩年，今年是最後的轉學機會，否則就要畢業，結果考前一個月臨時被招生學校擺一道。他對原本就讀科系沒興趣才想轉學，在校成績當然不好，如今沒時間準備，也交不出好的書審資料。他建議延後筆試，即使明年寒假再辦，都比修改招生方式還公平。

銘傳大學教務長遲文麗則說，校內許多科系早已不辦筆試，但有辦口試，如今受限於疫情，只能把口試項目改為書審。語文相關科系為此調整最多，比如日語系要求考生自錄五分鐘影音，呈現自己的外語口說能力。

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