擇其所愛！南光高中2人棄醫學系 她錄取台大4校護理系

個人申請入學今天放榜，台南市南光高中學生選系擇其所愛，湯嘉彬、周冠霖兩人原可錄取醫學系，因興趣選擇台大化學工程學系及清大電機學系。

莊佳勳錄取台灣大學、陽明大學、臺北護理健康大學九長庚大學4校護理學系，莊佳勳母親是護理師，身邊的叔叔、阿姨皆為醫療人員，從小耳濡目染，深受影響，立志成為守護眾人健康的白衣天使。面對疫情嚴峻，仍有以專業協助及照護更多病人的理想和使命。

吳彥勳錄取政治大學地政學系、臺北大學金融學系、 財政學系、中山大學財務管理學系，他因搬家過程中意識到地政知識的重要，當房子決定變賣時，對於不動產領域的相關知識顯得不足，許多事物需要代書幫助，土地的移轉或變更需要大量專業知識，每當父母與代書在談論相關業務時，逐漸對學習土地相關事物產生興趣。

趙姿晴錄取清大、彰師大、台南大學，將選擇就近及校系發展性，以台南大學特殊教育學系為優先。

張鈞瑜是「健美社」的成員，曾參加2021年FIT MODWL模特健體形體錦標賽暨109學年度全國中等學校健美健身錦標賽，高中男子健美組75公斤以上第二名，高中男子組形體組174公分以上級第三名，以國立臺灣體育運動大學體育學系為首選。

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