快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擇其所愛！南光高中2人棄醫學系 她錄取台大4校護理系

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
母親也是護理師，台南市南光高中莊佳勳（右）錄取台大等4校護理系，左為吳彥勳錄取政大地政系等。圖／南光高中提供
母親也是護理師，台南市南光高中莊佳勳（右）錄取台大等4校護理系，左為吳彥勳錄取政大地政系等。圖／南光高中提供

個人申請入學今天放榜，台南市南光高中學生選系擇其所愛，湯嘉彬、周冠霖兩人原可錄取醫學系，因興趣選擇台大化學工程學系及清大電機學系。

莊佳勳錄取台灣大學、陽明大學、臺北護理健康大學九長庚大學4校護理學系，莊佳勳母親是護理師，身邊的叔叔、阿姨皆為醫療人員，從小耳濡目染，深受影響，立志成為守護眾人健康的白衣天使。面對疫情嚴峻，仍有以專業協助及照護更多病人的理想和使命。

吳彥勳錄取政治大學地政學系、臺北大學金融學系、 財政學系、中山大學財務管理學系，他因搬家過程中意識到地政知識的重要，當房子決定變賣時，對於不動產領域的相關知識顯得不足，許多事物需要代書幫助，土地的移轉或變更需要大量專業知識，每當父母與代書在談論相關業務時，逐漸對學習土地相關事物產生興趣。

趙姿晴錄取清大、彰師大、台南大學，將選擇就近及校系發展性，以台南大學特殊教育學系為優先。

張鈞瑜是「健美社」的成員，曾參加2021年FIT MODWL模特健體形體錦標賽暨109學年度全國中等學校健美健身錦標賽，高中男子健美組75公斤以上第二名，高中男子組形體組174公分以上級第三名，以國立臺灣體育運動大學體育學系為首選。

清大 體育 台大

延伸閱讀

大學個人申請放榜 新竹明星高中國立大學錄取表現亮眼

台南一中亮眼 個人申請168人上頂大及醫科

超強學霸背景 台南港明高中王偉勳錄取台大等4校醫學系

全國5成醫學系個人申請未招滿 117個名額回流指考

相關新聞

長榮中學個人申請亮眼 61人上國立大學

大學入學個人申請昨天放榜，台南市私立長榮中學今天上午表示，該校有207人上榜，其中61人錄取國立大學與科大，學生鍾昀真錄...

個人申請放榜 醫學系逾半招不滿

一一○學年大學個人申請統一分發結果昨出爐，根據大學甄選入學委員會統計，今年獲分發人數五萬七六七人，獲分發率五成九，比去年...

申請入學放榜 精誠中學今年累計13位醫科生

110年大學甄選放榜，彰化精誠中學在醫科繁星中已有6人如願進入心目中的醫學院，申請入學今天放榜時，再添7名準醫生，成績亮...

擇其所愛！南光高中2人棄醫學系 她錄取台大4校護理系

個人申請入學今天放榜，台南市南光高中學生選系擇其所愛，湯嘉彬、周冠霖兩人原可錄取醫學系，因興趣選擇台大化學工程學系及清大...

大學個人申請放榜 新竹明星高中國立大學錄取表現亮眼

110學年度大學個人申請今天放榜，新竹地區的明新高中表現亮眼，新竹高中國立大學錄取人數為304人，錄取率達81.7％；新...

台南一中亮眼 個人申請168人上頂大及醫科

大學入學個人申請今天公布分發名單，台南一中有322人上榜，其中錄取台、清、交、成、政大及醫學系、牙醫系等共168人，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。