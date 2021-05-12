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5.7萬人符合資格！大學個人申請填志願5月14日截止

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年大學個人申請5月13日14日開放上網選填志願，今年共5萬7746人符合登記資格。本報資料照片
今年大學個人申請5月13日14日開放上網選填志願，今年共5萬7746人符合登記資格。本報資料照片

今年大學個人申請5月13日14日開放上網選填志願，大學甄選入學委員會表示，請考生每天上午9時起到下午9時間，到官網完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。這次共5萬7746人符合登記資格，比去年減少3050人。分發結果將於5月20日上午9時公告於官網，不另寄書面通知。

甄選會表示，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）」及「考生個人密碼」等三項證號暨網頁上顯示的驗證號碼登入系統。

甄選會提醒，錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，都須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發。

甄選會說，「個人申請」錄取生若同時經大學「繁星推薦」入學第八類學群錄取者，或同時經台北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

甄選會提醒，110學年「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國（市）立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生，以及「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，也須在期間內完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

此外，甄選會說，今年因受疫情，影響適用「個人申請」甄試應變機制，而經大學以外加名額錄取的考生共兩人，共錄取（含正、備取）八個校系，也須在期間內完成網路就讀志願登記，接受統一分發。


原住民 填志願 疫情

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