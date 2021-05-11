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繁星上台大被排擠！高中生看學測成績卻愧疚了：我抬不起頭

聯合新聞網 / 綜合報導
一名高中生因為繁星上了台大，被班上同學排擠。圖為台大校門口。圖／聯合報系資料照片
一名高中生因為繁星上了台大，被班上同學排擠。圖為台大校門口。圖／聯合報系資料照片

每年學測放榜時，往往幾家歡樂幾家愁，有人順利考上理想志願喜極而泣，也有人大失所望準備指考。不過一名高中生發文表示，自己上了台大卻開心不起來，甚至有「滿滿內疚感」，引發網路熱議。

原PO在Dcard發文表示，他繁星上了台大，不過心情不太好，原因在於他的學測成績只考了50出頭，雖然標都是頂標，但%數不是最前面的，「明明一堆人比我優秀，卻都沒辦法上台大，我在班上排名大概7而已」。

原PO難過地表示，自從他繁星上了台大，班上同學的態度也變了，有一些人眼紅還排擠他，「當然原來的朋友還是朋友，但不熟的那些，現在都暗自攻擊我」。

原PO坦言，儘管知道自己考上台大是走「正當升學管道」，但他心裡的內疚感依然存在，甚至每當家人四處炫耀時，他都抬不起頭。苦惱的原PO為此發文表示，「有沒有繁星生跟我是一樣的感覺？」

貼文一出，許多網友紛紛安慰原PO，「走在正規的制度上，不會有任何問題啊><」、「全頂標已經很厲害了！今年50幾真的不簡單，而且最重要的是上了大學怎麼精進自己，不用管那些眼紅的人啦」、「其實沒差吧？也不用刻意低調正常就好，上了就是你的，進去後好好讀不就成了？」。

該篇文章也釣出一些繁星生回應，「我也是繁星上的，身邊的確會有人閒言閒語，但是我們也是花了近3年的努力拼上來的啊，憑什麼就這樣否定我們？」、「我也是繁星上我想要的大學，我覺得在這四年好好讀書，利用學校資源沒什麼不對啊！而且那是你高中努力讀書換來的學校！我覺得上什麼學校都是命，大家的最終學歷也不會僅此而已」。

也有網友好奇原PO考上台大什麼科系，原PO表示，「對某些人來說，的確可能是冷門，但對於我來說，這是我的興趣，這是我想讀的科系，我不後悔做出這樣的選擇」。


台大 繁星 學測

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