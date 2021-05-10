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「台政成北法律系」全錄取！台南女中學霸3頂大全拿正取1

聯合新聞網 / 綜合報導
大學個人申請於近日放榜。圖為學測情形。本報資料照片
大學個人申請於近日放榜。圖為學測情形。本報資料照片

現在正值大學個人申請放榜的時節，有網友在查榜單時，意外發現一名學霸竟錄取6個頂尖大學的法律系所，而且其中有3個系所是「正取一（第一名錄取者）」，讓他直呼「太強了吧！」有認識該名學霸的網友表示，學霸妹就讀台南女中，平時為人謙遜，不只會讀書口條也非常好。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他日前在查詢榜單時，無意間發現正取一的同學非常厲害，該名同學申請了台大法律系法學組、台大法律系司法組、台大法律系財經法學組、成大法律系、政大法律系、北大法律系財經法組，第二階段甄試結果6個系所通通錄取，且成大、政大、北大都是正取一。

網友意外發現一名學霸申請頂大法律系全數錄取。圖／取自Dcard
網友意外發現一名學霸申請頂大法律系全數錄取。圖／取自Dcard

其他網友看完直呼「讓全頂大法律教授都認可的學生」、「真正的強者」、「法律系之鬼」、「六個正取一難到不可思議吧」、「神人已跪」、「請接受小的一拜」、「真學霸」，也有人讚許是25年後的總統候選人，超前部署大喊「總統好」。

不少認識該名學霸的網友指出，她是來自台南女中的女學生，留言「之前暑假有跟她去到同一個營隊，她說話的內容真的很厲害」、「南女表示與有榮焉」、「她不只會讀書還懂談吐、口條好，她本人就是這樣，很有想法也很謙虛」。


學霸 台大 政大 成大 Dcard

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