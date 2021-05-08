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75級分放棄台大醫！學霸第一志願選「獸醫系」網驚：真的勇者

聯合新聞網 / 綜合報導
台大醫學系二度出現缺額，讓校方驚訝不已，據說該學生選擇的第一志願為台大獸醫系。圖為台大校門口。圖／聯合報系資料照片
台大醫學系二度出現缺額，讓校方驚訝不已，據說該學生選擇的第一志願為台大獸醫系。圖為台大校門口。圖／聯合報系資料照片

台大個人申請昨天放榜，正取1639生、備取1102人次，醫學系也罕見一名缺額，台大註冊組主任李宏森表示，該名考生來自明星高中，將醫學系列為第二志願，據悉他的第一志願為獸醫系，讓不少網友感到相當驚訝。

台大醫學系二度出現缺額，讓校方驚訝不已，台大註冊組李宏森表示，該名考生來自明星高中，將醫學系列為第二志願，已經成功分發到同校另一科系，據了解，該學生的第一志願是台大獸醫系。

消息被轉到PTT 高中版後，不少網友紛紛留言，「醫學系有人放棄，朱同學太強大了！」、「被醫學系耽誤的獸醫系...」、「選獸醫系的那個是附中學弟，75級分超強」、「上新聞了朱同學」、「這真滴(的)勇者」。

另外也有人認為獸醫系是繼生科系後，第二個被大家拆穿的科系，名稱好聽外分數也超高，但是薪水低，大概只有4-5萬，工時又長，「怎麼分數還是那麼高？反觀生科系現在分數各校都已經不知道低到哪裡去了？」。

網友則認為，「任何東西只要加個醫字都比較高人一等」、「動物沒健保，隨便都收的比人還貴」、「傻傻的，獸醫賺的才多又輕鬆」、「很多老獸醫，房子超多棟的」、「獸醫有牌可以考，生科沒有，結案」、「自己開業賺到整個翻過去」。

不過也有人說，「我當年錄取獸醫系跑去重考，做個參考」、「才怪，獸醫很難賺，目前好賺的是人類的醫美跟牙醫」、「獸醫好賺？先付得起店面房租吧」、「窮到都要跟藥師搶調劑了你說呢？」。


台大 獸醫 醫學系 個人申請

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