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台中明道中學張昱萱錄取台大醫：共學小組也都上了

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國立台灣大學放榜，台中市明道中學錄取40人次（1人同時錄取兩系以上），其中學測滿級分的張昱萱，以繁星推薦錄取第一志願台灣大學醫學系。圖／明道中學提供
國立台灣大學放榜，台中市明道中學錄取40人次（1人同時錄取兩系以上），其中學測滿級分的張昱萱，以繁星推薦錄取第一志願台灣大學醫學系。圖／明道中學提供

國立台灣大學放榜，台中市明道中學錄取40人次（1人同時錄取兩系以上），其中學測滿級分的張昱萱，以繁星推薦錄取第一志願台灣大學醫學系。總計該校錄國立醫科有台大醫1人、陽明醫6人、成大醫3人，醫科總錄取39人次。

張昱萱先前已經申請錄取陽明醫及長庚醫3所學校醫科，未來會選擇台大醫就讀。

張昱萱是明道中學醫科讀書會的帶動者，她說，在明道中學醫護共學小組中所學習到的團隊合作精神，成員互相督促、一起練習，幾乎全小組人人都榜上有名，並錄取自己的理想校系。

她建議學弟妹們，善用時間創造屬於自己的經驗，多元探索，即使是三類組也可以多增加人文素養的優勢，尤其學校有TED Talk、Openmic、模擬聯合國等資源，都是很值得參加的活動，是能讓學弟妹學習表現自我的機會。

她也分享自己在擔任中山醫學大學的志工期間，雖然沒有機會直接接觸醫生或病人，但她從旁觀察，發現醫院裡每個工作人員都像顆小小螺絲釘，每個角色都很重要，缺一不可，並相信勤能補拙，再加上目標明確，就一定能有所收穫

校長汪大久說，「明道人幫明道人」是大家團隊合作的共識，看到學生們同儕之間的競合，相互鼓勵，每個同學都能錄取自己理想中的校系，就是明道成績的亮點。


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