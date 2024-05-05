寫作教室／想拿六級分？ 論說文不是「非黑即白」、抒情文「寓情技巧」報你知

隨著會考題目愈來愈生活化，若想獲得六級分，只停留在記敘文書寫肯定是不夠的，寫作文不只是要會敘事，也要懂得論說與抒情，才能讓文章更加生動，且富有層次。

如何寫出一篇好的論說文呢？首先，論說文的基本要素為：論點、論據、論證。論點是整篇文章的核心，也就是自己的「立場」或「看法」，後續提及的論據，都要根據所提出的論點來闡述，而這個說明的過程就是「論證」。若要挑戰六級分，或許同學可以留意，在題目並未要求「只能選擇其中一個立場」的前提下，多數同學建立論點時容易陷入「二元對立」的思考，也就是「非對即錯」、「非黑即白」的窠臼中，而六級分的切入點便在此，我們可以試著提出「部分同意」或「部分不同意」的論點，你同意這件事，但又有哪些部分覺得必須修改；反之，你不同意這件事，但其實有哪些部分是還不錯的；透過部分同意與部分不同意，讓讀者看到你多元的「思考路徑」，而非只是全盤接受或否定。

至於抒情文要怎麼寫呢？抒情顧名思義就是抒發情感、情緒的文章，然而情感、情緒是很抽象的感受，如果書寫不夠細膩、具體，很難讓人感同身受，這往往也是作文只能獲得四、五級分的主因。因此我們可以使用「以景寓情」、「以物寓情」的方式來寫，比如要闡述比較傷心的情緒時，可以試著從天氣、季節、黃昏或夜晚等自然景象開始描繪，讓外在環境與內心感受結合，達到情景交融的作用，這樣也比較能讓他人理解你的情緒定位；而以物寓情就是選擇一件事物來比喻自己的感受，比如想要說明「分別」的感受，可以使用「煙火」的意象，再美麗的煙火都會有結束的時候，用以說明人與人之間的相遇雖然會迎來結束，但過程卻如煙火一般燦爛又美麗。用這樣的方式類比抽象的情緒與感受，能使讀者眼睛一亮，同時更明確的理解文章中複雜又細膩的情感。

其實不管是論說文還是抒情文，展現個人的多元思考或是自己的體悟與想法都是最重要的，作文不能只是單純的敘事，而是要能展現人的溫度，所以加入自己對事物的想法與情感的描寫，都是迎戰六級分不可或缺的要素喔！