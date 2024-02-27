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好讀周報／出遊戲水藏危機 遇離岸流怎麼辦？圖解救溺、自保步驟

聯合報／ 好讀周報
學生溺水事件持續發生，主因包括離岸流、瘋狗浪、潮汐等，其中，離岸流主要受到當地海浪、潮水與地形複雜因素所造成。海邊示意圖。圖片來源／Ingimage
學生溺水事件持續發生，主因包括離岸流、瘋狗浪、潮汐等，其中，離岸流主要受到當地海浪、潮水與地形複雜因素所造成。海邊示意圖。圖片來源／Ingimage

文／張正杰（臺灣海洋教育中心主任）

時序入春，戲水活動日趨熱絡，好讀周報推廣旅遊安全，教你認識離岸流，判斷安全水域，當個戲水小達人！

●離岸流篇／離岸流速度 快過奧運選手

學生溺水事件持續發生，主因包括離岸流、瘋狗浪、潮汐等，其中，離岸流主要受到當地海浪、潮水與地形複雜因素所造成，當海浪沖擊海岸潰散時，大量海水受到後續海浪的推擠，使岸邊海水沿著沙灘平行移動，再匯聚成離岸方向水流，最後衝出外海的現象，離岸流其最快流速每秒可達2公尺以上，會將碎波帶內的漂流物（包含泳客）帶離海灘區，所以當我們遇到離岸流時，很容易就被強勁水流帶向外海，這是造成溺水意外的主因。

離岸流速度之快，比奧運游泳選手游得還快，典型離岸流寬度約15到30公尺，長度可能超過100公尺。

一般人以為惡劣天氣（風暴）才會出現離岸流，事實上，晴天也會出現離岸流。天候非離岸流發生的主因，離岸流反而與當地海浪、潮水與地形複雜等因素比較相關。晴天時浪高60公分到1公尺左右，也有可能發生強烈的離岸流。離岸流出現的時間不一定，通常發生在退潮的時候，持續的時間長短不一，可能維持幾分鐘、也可能好幾個星期都沒消失。

由於離岸流出現時間不一，也不一定出現在相同位置，所以無法用警示區域來標記，必需仰賴民眾學習水域安全知識來判斷，若發現類似照片中兩邊都是海浪，中間出現相對平靜無浪的區域，應該避免在該處戲水，盡量遠離。

若在游泳時，突然發現自己距離岸邊有段距離，無法往岸邊游動而且持續被浪往外帶時，千萬不要慌張，注意重點如下：

①遇到離岸流請冷靜，千萬不能逆水抵抗海流，往海流方向兩側有白色浪的海域游，也就是平行海岸游出強勁水流區。

②假如你是游泳高手，用省力方式漂浮（仰式）到離岸流源頭（離岸較遠處）後再游回。

③海面上求救（手舉高揮舞與喊救）。

若要救援被離岸流沖走的泳客，最好的處置方式是丟救生圈或浮板，不要近身救援。

離岸流。（圖像授權／10 Seconds Class─10秒鐘教室）
離岸流。（圖像授權／10 Seconds Class─10秒鐘教室）

好讀周報 海水浴場 溺水

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