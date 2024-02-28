好讀周報／史上第一次！在地球操作太空機器人手術 最大難題是延遲

文／陳韻涵輯

地球上的外科醫師與研究團隊10日透過遠端遙控儀器，操作國際太空站（ISS）上的微型機器人「spaceMIRA」於太空軌道上進行了史上第一項模擬手術，接受手術的模擬組織是由橡皮筋製成。

贊助這項計畫的美國太空總署（NASA）表示，隨著太空任務的時間拉長，「緊急醫療的潛在需求難免會增加，從簡單的撕裂傷縫合，到複雜的外科手術皆然」。

未來飛往火星的多年任務中，可能出現需要即刻處理的緊急醫療情況。這項模擬手術成功，不僅讓太空手術發展邁進一大步，也適用地表上的遠端操控手術技術，服務偏遠地區或難以深入的災區。

「spaceMIRA」機器人由美國內布拉斯加州的手術機器人公司「Virtual Incision」和內布拉斯加大學協力研發，該機器人上月底裝在微波爐大小的盒子內，搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭飛往國際太空站。

去年9月進入國際太空站的美國籍太空人羅拉爾‧歐哈拉（Loral O'Hara）負責安裝這個機器人，相關零件組裝完成之後，模擬手術10日在內布拉斯加州林肯市的Virtual Incision總部進行。

整個手術歷時約2小時，6名外科醫生輪流嘗試操作搭載攝影機和兩隻手臂的機器人。Virtual Incision在聲明中表示，「這項實驗測試了標準手術技術，包括抓握、操縱和切割組織，接受試驗的模擬組織由橡皮筋製作而成」。

外科醫師在地表遙控國際太空站的機器手臂，對用橡皮筋製成的模擬組織演練手術的各項技巧。（圖／NASA）

Virtual Incision分享的影片中可見，一隻配備鉗子的機械手臂抓住並拉扯一條帶子，另一隻配備剪刀的機械手臂負責切割，模擬解剖。

這項手術的關鍵難題，在於地面操控中心和國際太空站之間的0.85秒延遲。

10日當天不僅進行地球遙控國際太空站中的遠端實驗，地球上也有另一組對照實驗，地表對照組以相同的設備在地球上進行一樣的模擬手術。

Virtual Incision聲明表示，「所有外科醫師和研究人員都認為這項實驗非常成功，幾乎沒有出現任何問題」，形容spaceMIRA機器人將「改變手術的未來」。