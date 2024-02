閱讀數學／耶誕金曲版稅怎算？整年不工作 瑪莉亞凱莉也能賺「這麼多」

每年11到12月,到處都能聽到瑪莉亞.凱莉的耶誕金曲《All I Want for Christmas is You》(你是我唯一想要的耶誕禮物,網路上簡稱AIWFCIY)。這首歌曲紅了29年,締造了無數難以超越的紀錄。從實體到串流、從演唱會到手機鈴聲,AIWFCIY創造的龐大商機,讓各大媒體不禁好奇:這首歌到底為瑪莉亞.凱莉帶來了多少版稅收入呢?

流行歌曲版稅的估計,牽涉到非常多變數。要做出一個可靠的估算,並不容易。AIWFCIY發行至今,音樂載體從卡帶、CD,再到數位串流,每種發行方式的成本結構、獲利模式都不一樣。而且,在廣播、電視上播放的授權金也各有不同。估算起來就更困難了。

《經濟學人》曾經估計,AIWFCIY平均每年為瑪莉亞.凱莉賺進大約260萬美元;《紐約郵報》則是估計300萬美元。兩者的估計,相當於每年新臺幣8千萬到1億左右,我們有可能根據公開資訊,估算出接近的數字嗎?

90年代的實體唱片銷量已經難以追溯。所以,讓我們限縮一下範圍!以下,我們只試著計算AIWFCIY在「2022年耶誕季」的「串流平臺」上,賺進多少版稅。首先,我們找到一位資訊工程師「kworb」的數據,他換算了一下,2022年的11月到12月,AIWFCIY在Spotify上的收聽次數大約是2.52億次。

非常驚人!接著,音樂媒體《musicgateway》報導,一般來說,在Spotify上的每一次播放,歌手或唱片公司可以得到0.003至0.005美元的版稅,就算聽10次也才相當於新臺幣1塊錢左右。再根據市調媒體《demandsage》的調查,2022年,Spotify在整個音樂串流市場上的份額是31%。我們就用0.3來估計,並假設其他平臺也提供差不多的版稅:

這樣的話,2.52億次 × 0.003美元/次 ÷ 市場份額0.3 ≒ 252萬美元。

光是這兩個月,AIWFCIY在音樂串流平臺上,就賺進252萬美元的版稅!差不多是8千萬新臺幣。光是靠這兩個月的輪播,瑪麗亞.凱莉就算一整年都不出席任何活動或表演,就平均每天賺進22萬臺幣,實實在在的日進斗金。

本篇文章與數感實驗室余孟珂共同完成。