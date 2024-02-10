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閱讀數學／耶誕金曲版稅怎算？整年不工作 瑪莉亞凱莉也能賺「這麼多」

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
美國知名女歌手瑪莉亞．凱莉。 圖／法新社
美國知名女歌手瑪莉亞．凱莉。 圖／法新社

每年11到12月，到處都能聽到瑪莉亞．凱莉的耶誕金曲《All I Want for Christmas is You》（你是我唯一想要的耶誕禮物，網路上簡稱AIWFCIY）。這首歌曲紅了29年，締造了無數難以超越的紀錄。從實體到串流、從演唱會到手機鈴聲，AIWFCIY創造的龐大商機，讓各大媒體不禁好奇：這首歌到底為瑪莉亞．凱莉帶來了多少版稅收入呢？

流行歌曲版稅的估計，牽涉到非常多變數。要做出一個可靠的估算，並不容易。AIWFCIY發行至今，音樂載體從卡帶、CD，再到數位串流，每種發行方式的成本結構、獲利模式都不一樣。而且，在廣播、電視上播放的授權金也各有不同。估算起來就更困難了。

《經濟學人》曾經估計，AIWFCIY平均每年為瑪莉亞．凱莉賺進大約260萬美元；《紐約郵報》則是估計300萬美元。兩者的估計，相當於每年新臺幣8千萬到1億左右，我們有可能根據公開資訊，估算出接近的數字嗎？

90年代的實體唱片銷量已經難以追溯。所以，讓我們限縮一下範圍！以下，我們只試著計算AIWFCIY在「2022年耶誕季」的「串流平臺」上，賺進多少版稅。首先，我們找到一位資訊工程師「kworb」的數據，他換算了一下，2022年的11月到12月，AIWFCIY在Spotify上的收聽次數大約是2.52億次。

非常驚人！接著，音樂媒體《musicgateway》報導，一般來說，在Spotify上的每一次播放，歌手或唱片公司可以得到0.003至0.005美元的版稅，就算聽10次也才相當於新臺幣1塊錢左右。再根據市調媒體《demandsage》的調查，2022年，Spotify在整個音樂串流市場上的份額是31%。我們就用0.3來估計，並假設其他平臺也提供差不多的版稅：

這樣的話，2.52億次 × 0.003美元/次 ÷ 市場份額0.3 ≒ 252萬美元。

光是這兩個月，AIWFCIY在音樂串流平臺上，就賺進252萬美元的版稅！差不多是8千萬新臺幣。光是靠這兩個月的輪播，瑪麗亞．凱莉就算一整年都不出席任何活動或表演，就平均每天賺進22萬臺幣，實實在在的日進斗金。

本篇文章與數感實驗室余孟珂共同完成。

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