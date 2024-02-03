閱讀數學／箱根驛傳第100屆 跑馬拉松也是門科學

每年的1月2日、3日，是小說／動畫《強風吹拂》中的賽事原型「箱根驛傳」舉行的日子。尤其，今年正好是箱根驛傳辦滿100屆的一年，更是有一種傳承的意義！

比賽的第一天，選手們會接力從東京跑向箱根，隔天再原路跑回東京，路程全長217.1公里，是世界上少有的超長距離大學生接力賽。去程與回程分別由五名選手接力完成，因此每一隊會有十名選手，平均每名選手都要跑完21公里左右的路程！以下，我們就針對幾個有趣的分區作介紹：

首先，是區間長度最長的第二區（同時也是回程的第九區）。根據目前的賽道設計，本區長度有23.1公里，相當於從臺北車站跑到桃園車站，或是從臺南車站跑到岡山，或是從花蓮車站跑到太魯閣國家公園入口。

​這麼長的距離，最好的戰術就是讓各隊的王牌全速奔馳。因此，進到第二區之後，比賽的節奏會一下子加快，如果該隊有留學生，通常就會被安排在這一區；有一些隊伍則是將王牌安排在對稱的第九區，這樣可以讓王牌拉開距離或者趁勢逆轉，《強風吹拂》的主角阿走就是被安排在第九區。

其次，東京地勢平坦，但是箱根卻位於半山腰，靠近箱根這一端的第五區與第六區，海拔最高有874公尺，最低則是接近海平面，這樣的陡升（去程）或陡降（回程）會持續16.2公里。如果我們估計海拔落差是870公尺的話，870 ÷ 16200 ≒ 0.0537，相當於每跑100公尺就上升或下降了5公尺。在《強風吹拂》中，灰二安排神童跑第五區、阿雪跑第六區，就是看好他們對山區地形的掌控力，可見灰二非常了解各區的數據與特性，來安排最合適的選手。

儘管今年箱根驛傳前夕，日本石川縣發生了大地震，讓各界一度擔心箱根驛傳會不會因為「自肅」而延期，但經過主辦單位火速協調，仍然照常舉行賽事，希望能為受災民眾帶來希望。比賽後也有許多為人津津樂道的話題，而跑馬拉松是一門運動科學，科學自然就與數學脫不了關係。

本篇文章與數感實驗室余孟珂共同完成。