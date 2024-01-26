國中國文／淺談莎翁名劇《李爾王》
莎翁，莎翁，名號響噹噹，究竟是何許人？原來是威廉‧莎士比亞，英國人，為著名的詩人、戲劇家，華人多尊稱為莎翁。
莎翁的劇作多取材於傳說、歷史故事，劇中人物含括不同階級、民族。劇情安排巧妙，用語生動且富哲理，剖析人性刻劃入微，兼具文學性與藝術美感。直至今日依舊廣受歡迎，有多國譯本且常舞臺搬演，其中又以四大喜劇、四大悲劇最為人熟知。
四大喜劇為《仲夏夜之夢》、《威尼斯商人》、《皆大歡喜》、《第十二夜》；四大悲劇為《哈姆雷特》、《李爾王》、《奧賽羅》、《馬克白》。
讓我們跟著林伶老師一起來看看四大悲劇之一的《李爾王》到底有多悲慘，結局又是如何呢？
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