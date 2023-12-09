閱讀數學／休閒時間中的性別議題

這個世界上唯一公平的一件事就是「每個人一天都是24小時」，但如果針對個人可以使用在自己身上的時間來看，我們可能就得保持中立且懷疑的態度。​2020年，經濟合作暨發展組織（OCED）公布了一項調查報告，呈現各國人民一天的休閒時間長短。簡單來說，就是統計大家在下班之後還有多少時間可以拿來從事休閒活動、把時間花在自己身上。

這份調查還有一項有趣的切角，以「性別」作為區分。根據主圖，x軸是男性從事休閒活動的時間長度，y軸則是女性，畫面中通過原點的斜直線方程式為x＝y，轉成白話文就是「男女休閒時間一樣多」。愈接近這條直線的國家，就代表他們在「可支配時間」上達到性別平衡，可惜的是，幾乎所有的國家都不在這條平衡線上。

挪威相當靠近平衡線，從數據來看其實只差4分鐘，剩餘的國家（包含中國、日本、德國）通通落在平衡線的右側，換句話說，男性的時間掌握度普遍比女性來得更加自由。以葡萄牙為例，男性的休閒時間比女性多出將近一個半小時，對效率高一點的家務工作者來說，大概可以完成洗碗、掃地、洗曬摺衣服。

理論上，大家下班後的時間基本上都可以從事自己喜歡的休閒活動，像是聚餐、運動、看電視等，那為什麼還會有這麼鮮明又一致的性別差異呢？沒錯，就是做家事。家務勞動並不算休閒活動，因此做家事的時間都不會被計入，相較於男性，家事通常會落在女性身上，因此男性與女性的休閒時間差距，基本上都被女性拿去做家事了。

OECD的另外一項統計「女性投入無薪家務勞動的時間，是男性的幾倍」。在巴基斯坦，女性做家事的時間是男性的10.25倍，印度也上看9.83倍，與我們鄰近的日本與韓國也都逼近5倍，顯見家務勞動的性別失衡，正在各地發生中。期待有一天，我們的社會可以一起前進到，每次談家務勞動，都只是心情上的問題，不再是性別平等的議題。

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。