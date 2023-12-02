閱讀數學／失智症的人口統計與經濟衝擊

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聯合新聞網／ 力宇教育
示意圖／Ingimage
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你的家人、親戚裡，也有失智症患者嗎？照顧失智症患者，是一件很偉大卻也很辛苦的事情，無論在體力上、情緒上、經濟上都是沉重的負擔。台灣失智症協會推估，未來20年，將從去年的32萬上升到2041年的66萬，失智人口佔比將從1.4%，上升到3.0%。

在這段期間，台灣將會新增66 - 32 = 34萬人失智症患者，平均每年增加34 ÷ 19 ≒ 1.79萬人，也就是每天將有1.79萬 ÷ 365 ≒ 49.1人被診斷出失智症。一天有60 × 24 = 1440分鐘，所以在接下來的一段時間裡，平均每1440 ÷ 49.1 ≒ 29.3分鐘就有一人被診斷出失智症；相較之下，台灣近年每37分鐘與31分鐘，才有一人被診斷出乳癌與大腸癌，失智症人口的成長速度，實在不容我們樂觀。

學者分析，如果只計算照顧失智症患者的顯性成本，包括固定消耗品（如紙尿布、流質營養品）、照護費、環境改造、輔具等支出，那麼以12年的病程來估算的話：

輕度期：6萬元/月 × 12個月/年 × 4年 = 288萬/年

中度期：8萬元/月 × 12個月/年 × 4年 = 384萬/年

重度期：10萬元/月 × 12個月/年 × 4年 = 480萬/年

準備金：20萬/年 × 12年 = 240萬

加總起來， 2年下來就需要1,392萬的顯性支出。我們不知道家屬為了照顧患者而辭職、請假所造成的隱性成本應該怎麼估算，但根據世界衛生組織的推估，高收入國家的失智症照顧成本，大約佔該國GDP的1.4%。以2022年台灣的GDP 7626.74億美元來說，這代表台灣社會一年的失智症照顧成本高達7626.74億美元 × 0.014 ≒ 106.77億美元，大約是3,457.62億新台幣，超過去年台灣國防經費的一半。

雖然是老生常談，但良好的運動習慣、持續動腦與思考、多多參與社交活動，分別可以降低六成、五成、四成的罹病風險，避免三高與減少吸菸，也有顯著助益。良好的生活習慣，對我們自己來說，能夠讓我們享有更豐富的人生，而對家人來說，也能減輕他們未來的照顧負擔。

本篇文章與數感實驗室余孟珂共同完成。

失智症 數感實驗室 閱讀數學

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